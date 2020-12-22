«Таурус» ответил на 69 поправок к проекту омского парка «Зеленый остров»

Кроме того, два замечания о некорректной информации (к примеру, о том, что из Розовки до Зеленого острова можно добраться за 18 минут) помечены подрядчиком как «опечатка», которая была изменена в печатном варианте. В некоторых случаях подрядчик не согласился с доводами «народной» экспертизы и привел контраргументы. На несколько вопросов о том, почему материалы в разделе проектной документации «Генеральный план» и в смете отличаются, в «Таурусе» ответили, что материал был заменен.