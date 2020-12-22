«Таурус» ответил на 69 поправок к проекту омского парка «Зеленый остров»

По ряду глобальных замечаний ответ сформулирован следующим образом: «Территория вокруг Сцены не входит в работы на 2021 год». На это в разговоре с Городом55 ранее обратил внимание и автор концепции благоустройства «Зеленого острова», архитектор Андрей Сергеев. Он пояснил, что первые три этапа — это не вся концепция, какие-то участки не вошли в разработанную документацию. Что касается сцены, неизвестно, когда она будет реконструироваться — это зависит от финансирования. Соответственно, площадь перед сценой решили не трогать, чтобы впоследствии не переделывать.
На ряд замечаний был получен ответ «Согласовано с концептуологом». К примеру, по мнению представителей инициативной группы, малые архитектурные формы «в ведомости и концепции не сочетаются и по стилистике и по цвету». Сомнения вызвала скамья-горка, которая, как говорится в обращении омичей, «позволяет сидеть на втором уровне с грязными ногами, что приводит к затратам по содержанию». Были вопросы и по поводу вазонов, цветочной клумбы со скамьей и др. Согласно ответу «Тауруса», данные пункты согласованы с концептуологом.
Самый подробный ответ был дан на замечание по поводу коричневой тротуарной плитки — ее использование вместо прописанного в концепции серого покрытия назвали «бессмысленным удорожанием». Подрядчик заметил: «Значение коричневого цвета — стабильность, земляные работы, бытовая мудрость. Это понятный, природный оттенок, который помогает расслабиться и найти равновесие». В ООО «Таурус» также считают, что любители коричневого цвета тяготеют «к простому и понятному образу жизни».
Омичи обратили внимание и на то, что конструкция урн не предполагает раздельного сбора мусора. Однако, помимо согласия от концептуолога, в «Таурусе» упоминают и о соответствии урн техзаданию. «Не прописано ТЗ» еще один распространенный пункт в перечне ответов, предоставленных заказчиком.
«Озвученная на презентации проекта информация о том, что туалеты-гроты будут отремонтированы, не соответствует данным проекта», — отметили авторы замечаний. «Для использования туалетов-гротов необходимо произвести инструментальное обследование, а оно не предусмотрено ТЗ. Было принято решение временно установить автономные модули», — был ответ ООО «Таурус».
А вот на вопрос о том, с какой целью выполняется перекладка асфальтного покрытия на велодорожке нижней террасы при заявленном дефиците финансов, подрядчик ответил, что это прописано в ТЗ и соответствует требованиям заказчика.
Кроме того, два замечания о некорректной информации (к примеру, о том, что из Розовки до Зеленого острова можно добраться за 18 минут) помечены подрядчиком как «опечатка», которая была изменена в печатном варианте. В некоторых случаях подрядчик не согласился с доводами «народной» экспертизы и привел контраргументы. На несколько вопросов о том, почему материалы в разделе проектной документации «Генеральный план» и в смете отличаются, в «Таурусе» ответили, что материал был заменен.
Ранее обращение омичей прокомментировал Городу55 глава «Центра компетенций по вопросам городской среды» Алексей Сокин. Он отметил, что все 69 замечаний будут изучены. «Там, где необходимо отработать, мы это выполним, где необходимо дать комментарий — дадим. Пройдем по каждому пункту», — подчеркнул глава учреждения, добавив, что действия в парке согласовываются с автором концепции. Комментарий создавшего концепцию архитектора Андрея Сергеева можно почитать здесь.