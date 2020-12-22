Город55
ГлавноеВсе новости
Названы категории омичей, которых будут принудительно проверять на коронавирус

Названы категории омичей, которых будут принудительно проверять на коронавирус

22 декабря 2020, 14:47
Фото: Медиахолдинг1Mi
Вслед за педагогами, врачами и работниками социальных сфер в Омской области начнут в обязательном порядке тестировать на коронавирус работников почты, торговли, банковской сферы, ресурсоснабжающих организаций. Такое решение приняли региональные власти на последнем заседании оперштаба.

Как сообщили в облправительстве, на прошлой неделе в лабораториях региона было проведено 33 250 исследований на коронавирус. В первую очередь тесты проводят людям, которые имели контакт с зараженными, а также пожилых, больных пневмонией, сотрудников общественного транспорта и социальных работников.

Теперь в этот список добавятся работники почты, торговли, банков и ресурсоснабжающих организаций. Эти категории людей контактируют с наибольшим количеством людей, и потому у них больше шансов заразиться самим и заразить других.

По данным на 22 декабря, в Омской области зарегистрировано 27 898 зараженных COVID-19, из них 17 778 человек уже излечились и 803 человека скончались. Амбулаторно лечатся 7 471 человек, при этом бесплатные лекарства получили 5 630 пациентов.

#Новости#Коронавирус COVID-19#Тест#Омск сегодня#Общество
Подпишитесь
Один из закрытых из-за санкций магазинов в Омске может вернуться
Договоры на аренду площадей в торговых центрах продлены до конца года либо до марта 2023 года.
Вчера, 21:59
Глава омского центра «Молдiр» после проверки запустил перерегистрацию на другое лицо
Вчера, 11:31
Назван вероятный виновник массированных выбросов ядовитого газа в Омске
13 июля, 16:58
Омский радиозавод им. Попова официально «переехал» в Москву
Вчера, 16:47
«Набирают не корзинами, а машинами»: карта грибных мест в Омской области в 2022 году
Вчера, 16:59
Флора, ярмарка и «Дискотека Авария». Куда пойти в Омске на День города
Праздничные мероприятия пройдут с 5 по 7 августа.
Вчера, 20:57