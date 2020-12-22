Названы категории омичей, которых будут принудительно проверять на коронавирус

Как сообщили в облправительстве, на прошлой неделе в лабораториях региона было проведено 33 250 исследований на коронавирус. В первую очередь тесты проводят людям, которые имели контакт с зараженными, а также пожилых, больных пневмонией, сотрудников общественного транспорта и социальных работников.
Теперь в этот список добавятся работники почты, торговли, банков и ресурсоснабжающих организаций. Эти категории людей контактируют с наибольшим количеством людей, и потому у них больше шансов заразиться самим и заразить других.
По данным на 22 декабря, в Омской области зарегистрировано 27 898 зараженных COVID-19, из них 17 778 человек уже излечились и 803 человека скончались. Амбулаторно лечатся 7 471 человек, при этом бесплатные лекарства получили 5 630 пациентов.