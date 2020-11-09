В центре Омска автомобиль такси влетел в дорожное ограждение

Накануне, 9 ноября, в Госавтоинспекцию Омской области сообщили об аварии на пересечении улицы Лермонтова с улицей Пушкина. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что 29-летний водитель автомобиля Renault Logan ехал по улице Лермонтова со стороны улицы Маршала Жукова.
На пересечении с улицей Пушкина он врезался в автомобиль такси Geely, за рулем которого находился 32-летний мужчина. После столкновения автомобиль Renault Logan врезался в металлическое пешеходное ограждение, которое было установлено вдоль дороги.
В результате аварии водителю автомобиля Renault Logan понадобилась помощь врачей. Полиция проводит проверку. Во время нее установят причины и обстоятельства аварии.