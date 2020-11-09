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В центре Омска автомобиль такси влетел в дорожное ограждение

В центре Омска автомобиль такси влетел в дорожное ограждение

9 ноября 2020, 07:48
Фото: Омская Госавтоинспекция
Авария произошла вчера вечером на пересечении улицы Лермонтова с улицей Пушкина, сообщает Госавтоинспекция Омской области.

Накануне, 9 ноября, в Госавтоинспекцию Омской области сообщили об аварии на пересечении улицы Лермонтова с улицей Пушкина. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции предварительно установили, что 29-летний водитель автомобиля Renault Logan ехал по улице Лермонтова со стороны улицы Маршала Жукова.

На пересечении с улицей Пушкина он врезался в автомобиль такси Geely, за рулем которого находился 32-летний мужчина. После столкновения автомобиль Renault Logan врезался в металлическое пешеходное ограждение, которое было установлено вдоль дороги.

В результате аварии водителю автомобиля Renault Logan понадобилась помощь врачей. Полиция проводит проверку. Во время нее установят причины и обстоятельства аварии.

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