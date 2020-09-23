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Прощай, бабье лето! В Омскую область придет холод и затяжные дожди

Прощай, бабье лето! В Омскую область придет холод и затяжные дожди

23 сентября 2020, 08:03
Фото: Медиахолдинг1Mi
Прогноз погоды от синоптиков Обь-Иртышского УГМС.

Сегодня днем, 23 сентября, в Омской области будет идти дождь. Столбик термометра покажет +6…+11 градусов. Ветер юго-западный, южный 9-14м/с. Порывы могут достигать 17-22 м/с.

В четверг, 24 сентября, в регионе сохранится дождливая погода. Ночью температура воздуха составит +1…+6 градусов. Днем будет немного теплее. Температура будет колебаться от +6 до +11 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Порывы в некоторых районах достигнут 15-20 м/с.

В пятницу, 25 сентября, местами по области пройдет дождь. Ночью температура воздуха опустится до 0…+5 градусов. Днем воздух прогреется до +7…+12 градусов. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Порывы могут достигать до 17 м/с.

Фото: скриншот сайта

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