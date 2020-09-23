Прощай, бабье лето! В Омскую область придет холод и затяжные дожди

В четверг, 24 сентября, в регионе сохранится дождливая погода. Ночью температура воздуха составит +1…+6 градусов. Днем будет немного теплее. Температура будет колебаться от +6 до +11 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Порывы в некоторых районах достигнут 15-20 м/с.