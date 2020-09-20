Распространение вируса, превышение нормы выбросов фенола, возвращение карантина

В начале недели, 14 сентября, в Омске прошло заседание оперативного штаба, на котором решался вопрос о снятии или продлении ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Региональные власти продлили режим повышенной готовности в Омской области до 30 сентября. Также до 30 сентября будет действовать масочный режим.
Снятие ограничений коснулось только спорта. С 15 сентября омичам разрешили приходить на «Красную звезду», чтобы посмотреть на игры футбольной команды «Иртыш». Также в регионе возобновились тренировки Федерации боулинга и роллер-спорта.
На этой неделе в Омск приезжал министр спорта РФ Олег Матыцин. Он побывал на торжественном открытии обновленного стадиона СибГУФКа.
Омские школы и детские сады начали переходить на дистанционный режим. В течение недели 64 школы в области ушли ни карантин из-за ОРВИ. В их числе есть образовательные учреждения Омска, Исилькульского, Полтавского, Большереченского, Омского и Усть-Ишимского районов. Также на карантин ушли адаптивная школа-интернат № 6 и Великорусская школа Калачинского района.
В омских школах № 132, 133, 135 и гимназии № 43 закрыли на карантин по одному классу. Аналогичная ситуация наблюдается в Юрьевской школе Кормиловского района, Петровской школе Тевризского района, Березовской основной школе Марьяновского района. На карантин ушел омский детский сад № 245. Также коронавирус затронул Муромцевский детский сад № 4 и две группы из четырех в детском саду «Родничок» Крутинского района.
В омских больницах тоже не все гладко. В Городской больнице № 1 из-за коронавируса закрыли на карантин терапевтическое и торакальное отделения. Ранее в больнице уже вводился карантин.
В воскресенье стало известно, что бывший глава Омской области Леонид Полежаев попал в больницу с подозрением на коронавирус. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Экс-губернатору оказывают всю необходимую помощь.
Росприроднадзор провел проверку на АО «Омский каучук», во время которой нашел 120-кратное превышение нормы выбросов фенола. Подобное превышение обнаружили на канализационно-насосной станции. На еще двух канализационно-насосных станциях концентрация фенола была превышена в 3.2 и 10 раз. Также «Омский каучук» поймали на превышении выбросов формальдегида, аммиака и метана. В группе компаний «Титан» заявили, что канализационно-насосные станции «ничтожно мало» загрязняют атмосферу, а выбросы не вредят омичам.
Кадровые новости. На этой неделе в Омске произошло сразу несколько назначений. Так, на должность руководителя «Комбината специальных услуг» назначили Игоря Романова. Ранее он работал директором московского похоронного агентства «Уполномоченный орган в сфере погребения и похоронного дела» Ленинского района Московской области. До работы в муниципальном похоронном предприятии Игорь Романов занимался бизнесом.
Примечательно, что в подчинении у Романова находится другой москвич — Евгений Захаров, который на прошлой неделе начал работать в должности заместителя главы департамента городского хозяйства. До этого Захаров был замдиректора «Уполномоченного органа в сфере погребения и похоронного дела» и работал в Ленинском муниципальном районе Московской области.
Произошло новое назначение в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области. На должность заместителя министра назначили Николая Филонова, который раньше работал зоотехником, экспертом по животноводству, продовольствию, а также занимался развитием животноводства и малых форм хозяйствования.
Главным врачом БУЗОО «Городская больница № 17» назначили Марину Костенко. До этого она руководила Городской поликлиникой № 8. Костенко является доктором медицинских наук и членом-корреспондентом Российской академии естествознания. Она проходила стажировку в Великобритании и написала более 140 медицинских работ.
Есть и печальные новости. В минувшую субботу, 19 сентября, скончалась бывший заместитель председателя регионального правительства Татьяна Вижевитова. Бывшая чиновница умерла на 58-м году жизни. Причины смерти неизвестны, но, возможно, это произошло из-за тяжелого заболевания.
Птичий грипп продолжает захватывать Омскую область. Только на этой неделе опасное заболевание нашли в Марьяновском и Павлоградском районах. Сейчас вирус охватил 16 районов Омской области. В их числе Тюкалинский, Черлакский, Полтавский, Саргатский, Оконешниковский, Омский, Муромцевский, Нижнеомский, Москаленский, Крутинский, Горьковский, Калачинский, Большереченский, Кормиловский, Марьяновский и Павлоградский.