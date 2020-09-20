Распространение вируса, превышение нормы выбросов фенола, возвращение карантина

Росприроднадзор провел проверку на АО «Омский каучук», во время которой нашел 120-кратное превышение нормы выбросов фенола. Подобное превышение обнаружили на канализационно-насосной станции. На еще двух канализационно-насосных станциях концентрация фенола была превышена в 3.2 и 10 раз. Также «Омский каучук» поймали на превышении выбросов формальдегида, аммиака и метана. В группе компаний «Титан» заявили, что канализационно-насосные станции «ничтожно мало» загрязняют атмосферу, а выбросы не вредят омичам.