Скончалась экс-зампред правительства Омской области Татьяна Вижевитова

Татьяна Вижевитовал родилась 18 марта 1963 года в деревне Степановка Большереченского района. Свою карьеру начала в Центральном райсуде Омска, в 1987 году Вижевитова заняла должность секретаря административной комиссии Центрального райисполкома. В 2005 году Вижевитову назначили заместителем мэра Омска по правовым и общим вопросам, а в 2011 она стала первым заместителем мэра города.