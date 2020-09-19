Скончалась экс-зампред правительства Омской области Татьяна Вижевитова

Экс-чиновница умерла на 58-м году жизни в субботу около 4 часов утра. Причины смерти не называются, но, возможно, она наступила вследствие тяжелого заболевания, пишет издание.
Татьяна Вижевитовал родилась 18 марта 1963 года в деревне Степановка Большереченского района. Свою карьеру начала в Центральном райсуде Омска, в 1987 году Вижевитова заняла должность секретаря административной комиссии Центрального райисполкома. В 2005 году Вижевитову назначили заместителем мэра Омска по правовым и общим вопросам, а в 2011 она стала первым заместителем мэра города.
С 2012 по 2015 год Вижевитова возглавляла аппарат члена Совета Федерации РФ от Омской области Андрея Голушко, в 2015 году она стала заместителем губернатора Виктора Назарова по социальным вопросам, а в 2018 году после отставки бывшего губернатора покинула свой пост.