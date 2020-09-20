Леонида Полежаева госпитализировали с подозрением на коронавирус

Как рассказало издание Om1.ru со ссылкой на источник, близкий к Омской областной больнице, госпитализирован Леонид Полежаев. По данным издания, речь идет о бывшем губернаторе региона.
По неподтвержденным данным, причиной госпитализации 80-летнего экс-чиновника стала коронавирусная инфекция. В пресс-службе регионального Минздрава первоначально отметили, что такой информации у них пока нет.
ОБНОВЛЕНО:
Появилась информация от областного Минздрава. «Леонид Константинович Полежаев действительно госпитализирован в ОКБ с подозрением на коронавирус. Состояние удовлетворительное. Ему оказывается вся необходимая помощь», - отметили в ведомстве.