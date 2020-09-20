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Леонида Полежаева госпитализировали с подозрением на коронавирус

Леонида Полежаева госпитализировали с подозрением на коронавирус

20 сентября 2020, 13:01
Фото: Медиахолдинг1Mi
Его состояние удовлетворительное. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального Минздрава.

Как рассказало издание Om1.ru со ссылкой на источник, близкий к Омской областной больнице, госпитализирован Леонид Полежаев. По данным издания, речь идет о бывшем губернаторе региона.

По неподтвержденным данным, причиной госпитализации 80-летнего экс-чиновника стала коронавирусная инфекция. В пресс-службе регионального Минздрава первоначально отметили, что такой информации у них пока нет.

ОБНОВЛЕНО:

Появилась информация от областного Минздрава. «Леонид Константинович Полежаев действительно госпитализирован в ОКБ с подозрением на коронавирус. Состояние удовлетворительное. Ему оказывается вся необходимая помощь», - отметили в ведомстве.

#Новости#Леонид Полежаев#Коронавирус COVID-19#Политика
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