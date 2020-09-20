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Омский министр Лобов показал фото с «рыбалочки»

Омский министр Лобов показал фото с «рыбалочки»

20 сентября 2020, 10:29
Фото: Медиахолдинг1Mi
По всей видимости, она была не очень удачной. Редкий снимок появился в Instagram у главы регионального Минприроды.

В Instagram главы областного министерства природных ресурсов и экологии Илья Лобова появился свежий снимок. Министр запечатлен во время рыбалки. Он стоит с удочкой по колено в водоеме, автор фотографии находится у него за спиной; главный по экологии региона обернулся и смотрит в кадр. Пост подписан в стихотворной форме.

«Рыбалочка - милое дело.

Только нет сегодня рыбацкого счастья.

Думали, рыба, а нет, опыт.

Говорят, была вчера и будет завтра», - гласит подпись к снимку.

Фото: instagram.com/lobov.ilya

Фото с рыбалки уже появлялись в аккаунте у министра. Судя по снимкам, Илья Лобов предается этому увлечению и в зимнее время.

#Новости#Экология#Рыбалка#Илья Лобов#Минприроды#Общество
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