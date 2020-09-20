Омский министр Лобов показал фото с «рыбалочки»

В Instagram главы областного министерства природных ресурсов и экологии Илья Лобова появился свежий снимок. Министр запечатлен во время рыбалки. Он стоит с удочкой по колено в водоеме, автор фотографии находится у него за спиной; главный по экологии региона обернулся и смотрит в кадр. Пост подписан в стихотворной форме.
«Рыбалочка - милое дело.
Только нет сегодня рыбацкого счастья.
Думали, рыба, а нет, опыт.
Говорят, была вчера и будет завтра», - гласит подпись к снимку.
Фото с рыбалки уже появлялись в аккаунте у министра. Судя по снимкам, Илья Лобов предается этому увлечению и в зимнее время.