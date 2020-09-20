Омский министр Лобов показал фото с «рыбалочки»

В Instagram главы областного министерства природных ресурсов и экологии Илья Лобова появился свежий снимок. Министр запечатлен во время рыбалки. Он стоит с удочкой по колено в водоеме, автор фотографии находится у него за спиной; главный по экологии региона обернулся и смотрит в кадр. Пост подписан в стихотворной форме.