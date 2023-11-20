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Илья Лобов

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2023
Замена Лобову. Главой омского природы назначили москвичку Татьяну Хавронину
20 ноября 2023, 12:46
По собственному. Илья Лобов ушел с поста главы минприроды Омской области
31 октября 2023, 11:48
«Если почувствую и увижу». Хоценко высказался о возможной отставке министра экологии
29 августа 2023, 06:39
Омское минприроды обязало регоператора ежемесячно отчитываться о вывозимом мусоре
24 августа 2023, 11:33
Обвал грунта на 3-й Енисейской, ответ Лобова на выбросы, нашествие богомолов в Омске
13 августа 2023, 09:45
Богомолы, застройка кадетского корпуса и реакция министра на выбросы. Омск сегодня
11 августа 2023, 14:28
Министр экологии Илья Лобов назвал омские выбросы неприятными, но безопасными
11 августа 2023, 08:48
Без смартфонов и шпаргалок. Омских чиновников будут тестировать при приеме на службу
8 августа 2023, 11:09
Иртыш под №1. В Омской области выберут реки и озера для проекта по оздоровлению
7 июля 2023, 09:17
Увеличение МРОТ, кудрявые пеликаны и новый формат выпускных. Пятничный Омск
16 июня 2023, 14:38
Экология по-омски. Жители Тары дышат опасными веществами из-за лесных пожаров
Местные жители пожаловались на смог. На место выехала мобильная эколаборатория.
7 мая 2023, 05:26
Хоценко поручил убрать мусор после субботников с омских улиц
Акцент сделал на улице Доковская.
30 апреля 2023, 06:57
Сваливают мусор в поля и леса. Омские предприниматели не платят деньги за вывоз ТКО
Часть предпринимателей в дальнейшем вывозит отходы в поля и леса.
26 апреля 2023, 07:04
2022
Начальникам ведомств омского минприроды кардинально сменили длительность отпусков
В минприроды дали разъяснения по длительности отпусков руководителей двух ведомств.
19 октября 2022, 05:41
Экологические проблемы, разрушение памятника ВОВ, спасение зверей: воскресный Омск
События, которые нельзя пропустить.
3 июля 2022, 14:00
Лобов об экологических проблемах, визит Абрамченко, оптимизация ОмГУ
3 июля 2022, 13:28
Глава омского минприроды недоволен «необъективностью» СМИ
По мнению министра, заголовки выходят «неоправданно обидные».
3 июля 2022, 04:35
«Я рад проверкам»: Илья Лобов о пожаре на птицефабрике, гидроузле и экорейтингах
Министр недоволен «необъективными» журналистами.
3 июля 2022, 03:30
Курам на смех. Мучения омичей из-за пожара на пометохранилище оценили в 80 тысяч
30 июня 2022, 06:05

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