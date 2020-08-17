Рабочая неделя в Омске начнется с сильных ливней

Согласно данным сайта Ventusky.com в ближайшие дни в Омской области сохранится прохладная и дождливая погода. Так, завтра, 18 августа, столбик термометра ночью покажет +12…+16 градусов. Будет дуть слабый ветер со скоростью 1-3 м/с. Днем потеплеет до +18…+20 градусов. Ветер усилится до 3-7 м/с. В течение всего дня ожидаются дожди с грозами.
В среду, 19 августа, характер погоды существенно не изменится. В регионе продолжат идти дожди, ожидаются грозы. Температура воздуха ночью составит +11…+14 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 1-3 м/с. Днем воздух прогреется совсем немного — до +15…+18 градусов. Ветер тоже начнет дуть сильнее, его скорость достигнет 3-6 м/с.
В четверг, 20 августа, в регион придет похолодание. Ночью столбик термометра опустится до +8…+13 градусов. Днем температура воздуха составит +13…+17 градусов. Скорость ветра будет варьироваться от 2-5 м/с ночью до 3-7 м/с днем. Дождливая погода не собирается покидать Омскую область.