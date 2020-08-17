Рабочая неделя в Омске начнется с сильных ливней

Согласно данным сайта Ventusky.com в ближайшие дни в Омской области сохранится прохладная и дождливая погода. Так, завтра, 18 августа, столбик термометра ночью покажет +12…+16 градусов. Будет дуть слабый ветер со скоростью 1-3 м/с. Днем потеплеет до +18…+20 градусов. Ветер усилится до 3-7 м/с. В течение всего дня ожидаются дожди с грозами.