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Омич нарвался на штраф за слив зловонных отходов в ливневку

Омич нарвался на штраф за слив зловонных отходов в ливневку

17 августа 2020, 11:11
Фото: Медиахолдинг1Mi
Водитель ассенизаторской машины решил своеобразным образом утилизировать отходы, сообщает прокуратура Омской области.

В Омске появились публикации в СМИ о том, что один из пользователей соцсети зафиксировал факт слива жидкости из ассенизаторской машины в ливневку, расположенную в районе дома № 176 по улице 10 лет Октября. Омский межрайонный природоохранный прокурор поручил провести проверку, а также направил информацию о произошедшем и. о. руководителя Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора.

В отношении водителя ассенизаторской машины возбуждили административное дело по статье 7.20 КоАП РФ «Самовольное подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения». По результатам административного расследования нарушителя нашли и оштрафовали.

#Новости#Штраф#Прокуратура Омской области#Омск сегодня#Общество
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