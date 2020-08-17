Омич нарвался на штраф за слив зловонных отходов в ливневку

В Омске появились публикации в СМИ о том, что один из пользователей соцсети зафиксировал факт слива жидкости из ассенизаторской машины в ливневку, расположенную в районе дома № 176 по улице 10 лет Октября. Омский межрайонный природоохранный прокурор поручил провести проверку, а также направил информацию о произошедшем и. о. руководителя Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора.