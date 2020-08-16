Ряды омских депутатов решил пополнить Камерцель

Выборы районных депутатов пройдут в сентябре. Сегодня стало известно, что одним из кандидатов оказался тезка известного в регионе Виктора Камерцеля, бывшего начальника УМВД Омской области.
Камерцелю-кандидату 47 лет. Он временно не работает и имеет в прошлом судимость за кражу (снята в 2007 году). Виктор выдвинулся в депутаты четвертого созыва совета Новокиевского сельского поселения Любинского района
Отчество кандидата совпадаем с именем экс-начальника региональной полиции. Но это отнюдь не указывает на их родство. У Виктора Яковлевича Камерцеля был один сын — Яков. Он скончался шесть лет назад.