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Кандидаты

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Губернатор Омской области ищет себе советников на зарплату до 60 тысяч рублей
5 сентября, 07:03
Бывший кандидат в президенты Николай Харитонов поблагодарил омских избирателей
Политик рассказал, что не раз бывал в Омске и ценит поддержку горожан.
18 марта, 13:47
В Омской области завершился последний день голосования на выборах Президента России
Результат подсчета голосов ожидается утром 18 марта.
17 марта, 14:18
Выборы президента России в 2024 году: как и за кого можно проголосовать
11 марта, 04:39
Зарплата до 67 тысяч. В суде Омска ищут начальника и специалиста в отдел обеспечения
22 января, 04:21
2023
Не Путиным единым. Необычные кандидатуры, претендующие на место президента РФ
18 декабря 2023, 12:06
В Омской области приняли закон о проведении выборов в условиях военного положения
8 декабря 2023, 02:54
Губернатор наградил омских чиновников за подготовку и проведение выборов
1 декабря 2023, 06:34
Зарплаты до 45 тысяч. В омской таможне набирают сотрудников
29 ноября 2023, 03:48
В Омске в Восьмом арбитражном апелляционном суде открылась вакансия судьи
22 ноября 2023, 03:05
Работа с загранпаспортами. В омской полиции требуется специалист-эксперт
3 ноября 2023, 02:31
Зарплата до 80 тысяч. В омский минкульт ищут начальника управления
2 ноября 2023, 02:38
Зарплаты до 59 тысяч. В омском минимущества опубликовали три десятка вакансий
28 октября 2023, 03:17
Хоценко встретился с кандидатами на пост сенатора Совета Федерации от Омской области
Губернатор поблагодарил кандидатов за поддержку во время выборов и выразил уверенность, что они продолжат трудиться на благо области.
9 октября 2023, 13:03
Для студентов омского политеха учредили стипендию в 50 тысяч имени Варнавского
25 сентября 2023, 11:30
Стало известно, сколько зарабатывают жены кандидатов в губернаторы Омской области
20 августа 2023, 10:22
В Омске начали печатать бюллетени для выборов губернатора
Планируется изготовить порядка 1.5 млн экземпляров.
18 августа 2023, 12:32
Стало известно, сколько зарабатывают кандидаты в губернаторы Омской области
14 августа 2023, 06:10
Стало известно, сколько потратят кандидаты в губернаторы Омской области на выборы
25 июля 2023, 11:38
Андрей Алехин подал документы в избирком для участия в выборах главы Омской области
Документы от оставшихся кандидатов ждут до 26 июля.
17 июля 2023, 10:45

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