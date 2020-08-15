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Три расслабляющие новости субботы об Омске и омичах

Три расслабляющие новости субботы об Омске и омичах

15 августа 2020, 20:00
Фото: Город55
Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. Смертоносная. В регионе зафиксирован новый рекорд — за сутки в Омской области от коронавируса скончались сразу шесть человек. Заразилось тем временем еще 107 человек, а вылечились 109 омичей.

Новый рекорд: коронавирус убил сразу 6 омичей
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Новость № 2. Проектировочная. В соцсетях появились первые эскизы будущей набережной, которую власти хотят сделать самой длинной в Евразии и потратить на это 7 млрд рублей. Впрочем, омичи не впечатлились показанными проектами.

Появились первые эскизы 15-километровой набережной в Омске
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Новость № 3. Магическая. В сложные времена люди ищут помощь там, куда никогда бы не обратились при других обстоятельствах. Вот и коронавирус поднял спрос на услуги магов и чародеев, которых в народе называют гадалками и целителями. О том, как пандемия помогает «чистильщикам кармы» наполнять карманы, рассказывает Город55.

Магия против коронавируса: как экстрасенсы наживаются на омичах во время пандемии
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Бонусная новость. Помните, пару дней назад в соцсетях появилась жалоба от соседей пенсионерки, которую выгнали босую из квартиры в подъезд? Город55 побывал в этом доме и пообщался с соседями, которые рассказали подробности этой истории.

«Выбегает босая, в ночнушке». Что известно об омской семье, где бьют бабушку-ветерана
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