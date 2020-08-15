Три расслабляющие новости субботы об Омске и омичах

Новость № 3. Магическая. В сложные времена люди ищут помощь там, куда никогда бы не обратились при других обстоятельствах. Вот и коронавирус поднял спрос на услуги магов и чародеев, которых в народе называют гадалками и целителями. О том, как пандемия помогает «чистильщикам кармы» наполнять карманы, рассказывает Город55.