Три расслабляющие новости субботы об Омске и омичах

Новость № 1. Смертоносная. В регионе зафиксирован новый рекорд — за сутки в Омской области от коронавируса скончались сразу шесть человек. Заразилось тем временем еще 107 человек, а вылечились 109 омичей.
Новость № 2. Проектировочная. В соцсетях появились первые эскизы будущей набережной, которую власти хотят сделать самой длинной в Евразии и потратить на это 7 млрд рублей. Впрочем, омичи не впечатлились показанными проектами.
Новость № 3. Магическая. В сложные времена люди ищут помощь там, куда никогда бы не обратились при других обстоятельствах. Вот и коронавирус поднял спрос на услуги магов и чародеев, которых в народе называют гадалками и целителями. О том, как пандемия помогает «чистильщикам кармы» наполнять карманы, рассказывает Город55.
Бонусная новость. Помните, пару дней назад в соцсетях появилась жалоба от соседей пенсионерки, которую выгнали босую из квартиры в подъезд? Город55 побывал в этом доме и пообщался с соседями, которые рассказали подробности этой истории.