Магия против коронавируса: как экстрасенсы наживаются на омичах во время пандемии

Пока врачи и ученые ищут способ победить коронавирус, омские экстрасенсы, белые маги и народные целители также пытаются приложить руку к борьбе с пандемией. Делают они это, правда, только за деньги. Город55 пообщался с теми, кто готов помочь обратившемуся вылечить родственника от коронавируса. Причем, порой, даже находясь в тысячах километров от него.
Диагностика на «удаленке»
Поскольку экстрасенсы отказываются общаться с журналистами, корреспондент Города55 придумал легенду, способную помочь завязать разговор: внук пытается узнать, что станет с его бабушкой, которая в больнице проходит лечение от болезни. По легенде, у нее уже подтвержден коронавирус, а из-за того, что она много лет курила, шансы на выживание невелики.
Первый же экстрасенс по имени Валентина сначала решила выяснить, откуда у звонящего человека оказались ее контакты. В информацию о том, что к ней обратились по совету одной из ее клиенток, она не поверила.
«Вы мои контакты в интернете нашли, не врите мне, я же все вижу, я же все знаю», — сказала Валентина.
По ее словам, столь запущенный случай коронавируса у близкого родственника (все родственники корреспондента Города55 живы и здоровы — прим. ред.) похож на последнюю стадию рака. С такими вещами можно и нужно работать, но перед этим несуществующей бабушке необходимо провести «диагностику».
«Для этого мне нужны ее фото, дата рождения и полное имя. Я проведу диагностику, стоить это будет 1500 рублей. После этого уже надо будет думать, что делать дальше», — заявила экстрасенс.
Валентина также отметила, что работает по предоплате — диагностика начинается только после того, как деньги придут на ее счет. От личной встречи Валентина отказалась по двум причинам — сейчас экстрасенс находится в другом городе («Лечу деток», — пояснила она) и из-за запрета родной дочери.
«Мне дочь запретила устраивать личные встречи, потому что сейчас эпидемия, есть риск заразиться. Поэтому этой опции я сейчас лишена», — сказала Валентина.
Разговаривать о лечении бабушки она также не стала. По ее словам, методика и способы будут определены только после «диагностики».
Аналогичную процедуру предложила провести «сильнейшая ясновидящая» Людмила Николаевна. Предоплата за «диагностику» должна составить 1000 рублей.
«Для диагностики нужно фото, имя и дата рождения бабушки. Высылаете это все мне на WhatsApp, я узнаю, что там происходит, и скажу, есть ли какой-то шанс спасти вашу бабушку. Если шанс есть — скажу, что нужно сделать, если нет — на все воля Божья», — резюмировала обсуждение Людмила Николаевна.
Потомственный маг Софья прямо сказала, что врачам в вопросе лечения бабушки от коронавируса доверять нельзя.
«Врачи, конечно, свое толкуют, но врачам, конечно, верить в таких условиях, ну, вы понимаете… Если посмотреть, то я могу помочь, я и шептунья, я и молебны разные читаю. Надо диагностику сделать, отправьте мне ее фотографию, имя и дату рождения. Диагностика стоит 500 рублей. Сами понимаете, бесплатно работать, ну, это такое…» — отметила Софья.
От личной встречи Софья тоже отказалась, заверив, что на расстоянии оказывает помощь не хуже.
Не навреди
Впрочем, не все экстрасенсы и гадалки захотели заработать на корреспонденте Города55. Так, таролог (мастер по предсказаниям на картах Таро — прим. ред.) Мария отказалась хоть как-то принимать участие в жизни вымышленной бабушки одного из членов редакции.
«Вопросы медиков — это вопросы медиков, зачем вы с ними обращаетесь к консультанту-тарологу? Я астролог, нумеролог, я не Господь, я не лечу людей. Врачи говорят прогнозы? Думаете, карты лучше покажут? У меня часовая консультация стоит 2000 рублей. Но еще раз говорю, с такими вопросами нужно обращаться напрямую к врачам. Мне не сложно, я могу разложить карты, но уверена, что вы впустую потратите время и деньги», — пояснила Мария.
Отказалась брать деньги и известная в Омске ясновидящая Дарья. По ее словам, в таких случаях, когда родной человек находится на грани смерти, лучше всего молиться и ждать.
Не захотели омские маги и насылать коронавирус на нелюбимую тещу (очередная легенда корреспондента Города55). Все ясновидящие принялись уговаривать звонящего от «изживания со свету» ненавистной родственницы. Впрочем, один экстрасенс по имени Лия пообещала решить проблему «иначе».
«Отправьте мне ваше фото, фото жены и тещи. Я проведу диагностику, чтобы понять, что можно в вашей ситуации сделать. Могу наложить блок, чтобы все, что она вам говорила, не попадало в ваше сердце. Могу наложить такой блок, чтобы она вас будто не замечала и не доставала», — пояснила ясновидящая.
Само собой, диагностика обошлась бы корреспонденту в 1000 рублей.
Бизнес на доверии
Столь неспокойное время, как эпидемия коронавируса и экономический кризис, только увеличивает количество желающих обратиться к гадалкам и магам, считает психотерапевт Григорий Овцов.
«Всегда в нестабильные времена тяга к предсказаниям будущего растет. Даже исторические параллели можно проводить — в тяжелые времена появляется больше предсказателей, на себя их роль даже пытаются взять политические лидеры. Поэтому такая закономерность действительно существует, безусловно», — отмечает специалист.
Режим повышенной готовности, как ни странно, тоже работает на пользу экстрасенсам и гадалкам — теперь почти любой обряд можно провести дистанционно. Также недовольные клиенты (если таковые появляются) могут не знать, где живет и работает маг, что делает его работу еще безопасней.
Масштаб рекламы, развернутой в интернете, говорит о том, что на «магическом» рынке крутится внушительная сумма денег. Так, если вбить в поисковой строке Google «ясновидящий Омск», то можно заметить большое количество объявлений. Все они ведут на определенные сайты, где гадалки и маги предлагают свои услуги.
Зачастую эти сайты бывают связаны — редакция Города55 нашла минимум 4 страницы в интернете, подозрительно похожих друг на друга. Вероятно, что их владельцы независимо друг от друга заказывали у одних и тех же людей свои страницы, однако общность дизайнерских решений и построения сайтов может говорить и о том, что в стране работает сеть гадалок и парапсихологов.
Основной лейтмотив этой сети — яркие цвета, броские образы и символы и свечение. Для иллюстрации услуг использованы одни и те же стоковые изображения. Спектр услуг зачастую один тоже не изобилует разнообразием - любовь, деньги, гадание, порча - хотя контакты и имена ясновидящих отличаются. Даже миниатюра в строке закладок у сайтов одна и та же — изображение Казанской иконы Божьей Матери.
Всего же в Сети можно найти бесчисленное количество сайтов с рекламой услуг различных магов, ворожей и прочих экстрасенсов. Зачастую на них есть отзывы, которые написаны якобы от лица довольных клиентов, однако выглядят они скорее как рекламная акция.
«Огромное спасибо Агате за снятие порчи. Даже дышать легче стало, когда знаешь, что тебе и детям ничего не угрожает. Очень понравилось, что Агата не растягивает процесс, раздавая, мягко говоря, странные „домашние задания“. Человек просто делает свою работу, и делает ее отлично. Деликатная, пунктуальная и приятная в общении — во время консультации легко расслабиться, а это половина успеха», — пишет Олег, 34 года.
При этом на подавляющем большинстве сайтов нигде город или регион деятельности не указывается. Наоборот, зачастую пишется, что колдун может оказать помощь на любом расстоянии и в любом регионе. Вероятно, делается это для того, чтобы обиженные клиенты впоследствии не смогли его найти.
При всем этом стоит разделять гадалок, магов, чернокнижников и, например, шаманов. В Омске уже несколько лет существует шаманская религиозная организация «Ведара». По словам ее основательницы Елены Ведара, с людей она принципиально не берет никаких вознаграждений за работу. Все, что ей нужно, — посильная помощь в организации обрядов, за которыми обратился человек.
«Люди обращаются за помощью, и денег мы с них за какие-то обряды не берем. Мы просим их обеспечить нас необходимыми материалами и условиями. Например, шаманские обряды не проводятся в квартирах — только в домах на земле. То есть нужно его снять или попросить знакомых предоставить. Некоторые обряды дорогостоящие. Например, есть обряд жертвоприношения, для него нужно зарезать четырех баранов. Само собой, этих баранов должен предоставить тот, кто обратился за помощью», — пояснила Ведара.
Как это работает
Психотерапевт Григорий Овцов считает, что большинство ясновидящих работают на весьма определенную категорию населения — людей, у которых не так ярко выражено критическое мышление, как у других.
«Такие люди к гадалкам просто не пойдут. А тот, кто хочет верить, он поверит. У человека есть такая потребность — чтобы его кто-то утешил, кто-то сказал, что нужно делать. Такие люди, само собой, пойдут к ясновидящим. Мы на работе тоже сталкиваемся с таким явлением, когда к нам люди приходят после гадалок и рассказывают, что как только увидели объявление, сразу почувствовали какую-то энергетику, какое-то доверие», — отметил эксперт.
Такие люди, по его словам, ведут себя как Татьяна из «Евгения Онегина» — у нее «пришла пора, она влюбилась».
«Вот это как первая влюбленность: у них внутри сидит эта потребность, и они идут — не важно к кому, лишь бы удовлетворить эту потребность. Понятно, что беспокоить их будут разные вещи, но человек, у которого развиты навыки психолога, такое определит. Молодые девушки чаще всего, например, интересуются своими отношениями. А вот женщину в возрасте больше будет интересовать здоровье и судьба всей семьи», — пояснил Овцов.
Психотерапевт уверяет, что зачастую гадалки говорят очевидные и размытые вещи, а затем уже по реакции на те или иные вопросы и темы стараются строить беседу так, чтобы зацепить человека за живое. А после этого, по словам Овцова, они могут пытаться клиента «раскрутить».
«Когда я был молодым специалистом, я ради эксперимента пытался вести себя так же: подмечая детали, мог определить, что беспокоит человека, достаточно точно. И люди пугались, думали, что я ясновидящий. Но нет, это просто наблюдение за интонацией, эмоциями и реакциями на какие-то определенные вопросы»,уверяет эксперт.
Овцов отметил, что когда он работал в государственной клинике, иногда встречался с пациентами, которые приходили к нему прямиком от экстрасенсов. Бывало, что пациенты отказывались воспринимать слова специалиста, так как они противоречили предсказаниям ясновидящего.