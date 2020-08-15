Магия против коронавируса: как экстрасенсы наживаются на омичах во время пандемии

«Такие люди к гадалкам просто не пойдут. А тот, кто хочет верить, он поверит. У человека есть такая потребность — чтобы его кто-то утешил, кто-то сказал, что нужно делать. Такие люди, само собой, пойдут к ясновидящим. Мы на работе тоже сталкиваемся с таким явлением, когда к нам люди приходят после гадалок и рассказывают, что как только увидели объявление, сразу почувствовали какую-то энергетику, какое-то доверие», — отметил эксперт.