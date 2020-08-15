«Выбегает босая, в ночнушке». Что известно об омской семье, где бьют бабушку-ветерана

«Он сначала сказал не лезть: когда внучок в ноги ей упадет, она сама заберет заявление, а как вы дальше там будете жить, неизвестно. Я понимаю, что это был его неофициальный ответ — такое действительно может быть. Но когда он заявил: „Я в отпуске, ничего не знаю“, это было последней каплей. После этого я и написала во все соцсети, чтобы хоть как-нибудь привлечь внимание», — утверждает она.