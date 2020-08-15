«Выбегает босая, в ночнушке». Что известно об омской семье, где бьют бабушку-ветерана

Тревогу забили соседи по подъезду во вторник, 11 августа.
«Приезжаю около десяти вечера. Поднимаюсь — бабушка выбегает в подъезд. В ночнушке, босыми ногами. Видно, что ее хорошо приложили по уху — явно удар. На руке синяк. Кричит, вся растрепанная, ее трясет. Просит: „Помогите мне!“ Выбежала еще одна соседка, говорит, полицию уже вызвали. Она бабушку к себе забрала, а у меня времени дожидаться не было, я через полчаса уехала на работу», — рассказывает Ирина, живущая парой этажей выше — она и написала пост в соцсетях.
Вместе с ней к корреспонденту выходят еще две соседки, в том числе мама Ирины. Дом — кирпичная пятиэтажка на улице Багратиона, 80 — с виду ничем не выделяется. На третьем этаже живет баба Вера с внуком Димой. Квартира с некоторых пор слывет «нехорошей».
«Я три года здесь живу. Сначала бабушка ухоженная была, гуляла часто. Но последние года два в квартире — постоянные пьянки. Идешь на работу — меня вызывают и в три, и в пять утра — дверь нарастапашку, они [Дима с компанией] стоят на лестничной площадке. То в подъезде, то на улице, летом на балконе пьют. С ребенком идешь — их толпа. От таких людей никогда не знаешь, чего ждать», — описывает женщина
Выясняется, что Диму пару лет назад родственники отправили ухаживать за бабушкой, которой под 90 лет, по словам соседок, она инвалид, плохо видит, плохо ходит. У бабы Веры есть сын, который живет отдельно, возможно, ее опекун — женщины точно не знают. Также есть две внучки, живущие своими семьями. Одной из них пенсионерка вроде бы помогает оплачивать квартиру.
«Пенсия у нее неплохая, она ветеран [войны или труда — точно не известно]. Оплачивает две квартиры, всем помогает. А к ней такое отношение», — говорит мама Ирины, Марина Алексеевна.
Сын и внучки иногда заходят, впрочем, не очень часто. Внук же живет с бабушкой в однокомнатной квартире постоянно и, по словам соседок, вместо помощи собирает дома компании, которые развлекаются до утра. «Ему 30-35 лет, нигде не работает, пьет», — утверждают они. Недавно мужчина сломал ногу, поэтому к нему въехала некая девушка — ухаживать уже за Димой. Сейчас в «однушке» они живут втроем.
Других случаев откровенного издевательства женщины не видели. Впрочем, соседке, которая приютила бабу Веру, когда та оказалась раздетая в подъезде, она призналась, что издеваются над ней постоянно. Пенсионерка часто стучится к соседям, просит то таблетки, то поесть. Внуку это не нравится, он считает, что у нее нет причин «побираться».
«В последний раз Диму когда видела, он жаловался, что она по подъезду ходит. Мол, мы все для нее делаем, а она ничего не ест, ходит побирается. Такого просто не может быть, чтобы бабушка просто так ломилась от них к соседям. Я к ней, бывает, захожу. Она: „Ой, миленькая, не могу, достал. У меня давление, ноги не ходят“. По стеночке двигается еле как», — рассказывает еще одна соседка, Катя.
Участковый, по словам Ирины, вмешиваться не захотел.
«Он сначала сказал не лезть: когда внучок в ноги ей упадет, она сама заберет заявление, а как вы дальше там будете жить, неизвестно. Я понимаю, что это был его неофициальный ответ — такое действительно может быть. Но когда он заявил: „Я в отпуске, ничего не знаю“, это было последней каплей. После этого я и написала во все соцсети, чтобы хоть как-нибудь привлечь внимание», — утверждает она.
Через день Ирина все-таки написала обращение в полицию. Там вроде бы пообещали, что этот случай так не оставят, будут разбираться, но при этом заявили, что раньше жалоб не было. В то же время соседи утверждают, что полиция 11-го уже приезжала по вызову. Тут два варианта: либо ошиблись жильцы, либо не был составлен протокол.
Женщина пробовала звонить и в союз ветеранов, но там ответили — это к участковому, ничем помочь не можем.
«На следующий день Дима еще гулял на балконе. Времени первый час, они во всеуслышание кричат: Бабушка, мы тебя не обижаем!» На публику, чтобы все слышали», — добавляет Ирина.
По ее словам, сейчас в квартире все тихо, бабушку, как она думает, могли увезти либо к сыну, либо к внучке. Однако пенсионерка оказалась дома.
Мы позвонили в ее квартиру. Спустя минуту дверь открыла сама баба Вера — седая старушка в домашнем цветном халате, — но говорить не захотела. «Нет, нет, пожалуйста, извините», — сказала она дрожащим голосом и закрыла дверь. По виду она была сильно испугана и растеряна. Сложно сказать, испугал ли ее внук или внимание журналистов к ее семье. За дверью послышались голоса — Дима, видимо, тоже был дома, однако из квартиры больше никто не вышел.
Другие соседи тоже не захотели разговаривать с журналистами. Даже женщина, которая приютила бабушку в тот день и, как говорила Ирина, сможет больше рассказать об общении с полицией, моментально захлопнула дверь. А мужчина этажом ниже, как выяснилось, вообще не слышал о ситуации.
При этом в подъезде не заметно признаков ночных вечеринок. Все чисто, только на подоконнике тарелка, выполняющая роль пепельницы. И рядом почему-то икона.
В пресс-службе УМВД по Омской области Городу55 подтвердили, что от жителей поступило обращение, по которому проводится проверка. Других деталей нам не сообщили — информацию обещают предоставить через неделю, когда будут сопоставлены все показания. Между тем жители надеются, что хотя бы после огласки на судьбу бабушки обратят внимание.