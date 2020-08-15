Появились первые эскизы 15-километровой набережной в Омске

Как ранее рассказывал губернатор Александр Бурков, набережная будет соединять район речного порта с северным причалом в Нефтяниках. Планируется постройка велопешеходного моста в устье реки Омь, соединение «Зеленого острова» с территорией возле хоккейной академии «Авангард», а также строительство дороги в сторону Советского парка. Она должна появиться под мостом 60-летия ВЛКСМ. Также на набережной хотят сделать 11 мест притяжения людей.