Появились первые эскизы 15-километровой набережной в Омске

На набережной от Юбилейного моста до Метромоста власти хотят обустроить один из хабов — мест притяжения омичей.
Пока проекта набережной, на которую хотят потратить 7 млрд рублей, не существует. Его власти обещают создать вместе с горожанами. Интересно, что в комментариях омичи без особого энтузиазма восприняли эскизы набережной и предложили потратить 7 млрд рублей на озеленение города.
Как ранее рассказывал губернатор Александр Бурков, набережная будет соединять район речного порта с северным причалом в Нефтяниках. Планируется постройка велопешеходного моста в устье реки Омь, соединение «Зеленого острова» с территорией возле хоккейной академии «Авангард», а также строительство дороги в сторону Советского парка. Она должна появиться под мостом 60-летия ВЛКСМ. Также на набережной хотят сделать 11 мест притяжения людей.