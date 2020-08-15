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Появились первые эскизы 15-километровой набережной в Омске

Появились первые эскизы 15-километровой набережной в Омске

15 августа 2020, 15:46
Фото: vk.com/omska_net
В паблике «Мой Омск» соцсети «ВКонтакте» появились первые эскизы набережной Иртыша, которую власти хотят превратить в большое общественное пространство.

На набережной от Юбилейного моста до Метромоста власти хотят обустроить один из хабов — мест притяжения омичей.

Пока проекта набережной, на которую хотят потратить 7 млрд рублей, не существует. Его власти обещают создать вместе с горожанами. Интересно, что в комментариях омичи без особого энтузиазма восприняли эскизы набережной и предложили потратить 7 млрд рублей на озеленение города.

Как ранее рассказывал губернатор Александр Бурков, набережная будет соединять район речного порта с северным причалом в Нефтяниках. Планируется постройка велопешеходного моста в устье реки Омь, соединение «Зеленого острова» с территорией возле хоккейной академии «Авангард», а также строительство дороги в сторону Советского парка. Она должна появиться под мостом 60-летия ВЛКСМ. Также на набережной хотят сделать 11 мест притяжения людей.

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