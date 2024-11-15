gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Доходы

Выбрать дату
2024
Почти 45 тысяч. Омская область заняла 26-е место в рейтинге доходов
21 октября, 03:26
64 тысячи рублей. Омск занял 41-е место в зарплатном рейтинге среди регионов
30 сентября, 03:08
Эксперт рассказал, что случится с рынком жилья в апреле 2024 года
Специалисты на рынке недвижимости выделили закономерности, связанные с высокими ставками по ипотеке, пишет newia.ru.
8 апреля, 09:23
2023
Доход жен кандидатов в губернаторы, опасный воздух и жалобы на ЖКХ. Воскресный Омск
20 августа 2023, 14:00
Стало известно, сколько зарабатывают жены кандидатов в губернаторы Омской области
20 августа 2023, 10:22
Срочно. У начальника отдела противодействия коррупции в Омске нашли слишком дорогой коттедж
У силовика собираются изъять дом, который оформлен на родственников, проживающих в другом регионе.
4 июля 2023, 09:43
Доходы Омской области выросли на треть за первые три месяца 2023 года
В первом квартале прошлого года доходов было на 8,2 млрд рублей меньше.
12 мая 2023, 03:00
2022
Бюджет Омской области на 2023 год приняли с ростом доходов почти на 9%
Правительство Омской области одобрило проект регионального бюджета до 2025 года.
27 октября 2022, 06:46
Самый бедный глава района в Омской области за год заработал всего 1 млн рублей
18 июня 2022, 13:04

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика