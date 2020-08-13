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Три любопытные новости четверга о случившемся в Омской области за последние 24 часа

Три любопытные новости четверга о случившемся в Омской области за последние 24 часа

13 августа 2020, 20:00
Фото: Город55
Итоги дня — версия Города55.

Новость № 1. Смертоносная. В Омской области с каждым днем все больше случаев смерти от коронавируса. За последние сутки от инфекции скончались пять человек, а спустя две недели августа в регионе умерло почти столько же человек, сколько в июле.

Календарь смерти. Как омичи умирают от коронавируса
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Новость № 2. Заразительная. В нескольких районах области начался массовый падеж домашней птицы. Как выяснил Город55, жителей этих районов вскоре могут закрыть на карантин: лаборатории предварительно нашли птичий грипп.

В Омской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа
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Новость № 3. Должностная. Названо имя нового главы омского Росприроднадзора. Исполняющим обязанности заместителя главы Управления в Омске назначена Ольга Гаврильченко.

Названо имя нового главы омского Росприроднадзора
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