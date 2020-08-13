Три любопытные новости четверга о случившемся в Омской области за последние 24 часа

Новость № 1. Смертоносная. В Омской области с каждым днем все больше случаев смерти от коронавируса. За последние сутки от инфекции скончались пять человек, а спустя две недели августа в регионе умерло почти столько же человек, сколько в июле.
Новость № 2. Заразительная. В нескольких районах области начался массовый падеж домашней птицы. Как выяснил Город55, жителей этих районов вскоре могут закрыть на карантин: лаборатории предварительно нашли птичий грипп.
Новость № 3. Должностная. Названо имя нового главы омского Росприроднадзора. Исполняющим обязанности заместителя главы Управления в Омске назначена Ольга Гаврильченко.