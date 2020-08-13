Названо имя нового главы омского Росприроднадзора

Сегодня на сайте Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора появилась информация о том, что исполняющим обязанности заместителя главы Управления в Омске назначена Ольга Гаврильченко. Приказ об этом был подписан 31 июля.
Ранее Гаврильченко возглавляла отдел разрешительной деятельности омского Росприроднадзора. Ее можно было заметить на мероприятиях, посвященным экологии.
Предыдущий и.о. замглавы Управления Костюков покинул должность в декабре 2019 года, его понизили до замначальника отдела государственного геологического и земельного надзора.