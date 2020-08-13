Календарь смерти. Как омичи умирают от коронавируса

О первой смерти пациента, у которого был выявлен новый тип вируса, стало известно 24 апреля. Причем областной Минздрав сообщил об этом аккуратно, не утверждая, что причиной смерти стал именно коронавирус: в официальном релизе было сказано, что у мужчины, помимо COVID-19, диагностировали инсульт. Также в апреле скончались еще два человека.