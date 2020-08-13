Календарь смерти. Как омичи умирают от коронавируса

Дисклеймер: в публикации приводятся данные, которые предоставлял областной Минздрав с апреля по август 2020 года. В иллюстрациях указан не день смерти, а день, когда о скончавшемся пациенте было объявлено официально.
О первой смерти пациента, у которого был выявлен новый тип вируса, стало известно 24 апреля. Причем областной Минздрав сообщил об этом аккуратно, не утверждая, что причиной смерти стал именно коронавирус: в официальном релизе было сказано, что у мужчины, помимо COVID-19, диагностировали инсульт. Также в апреле скончались еще два человека.
В мае количество умерших серьезно возросло - до 17 человек. Мало того, в этом месяце было объявлено о смерти первого медработника, заразившегося коронавирусом. Также к середине мая, 13 числа, обновился суточный рекорд – впервые с начала пандемии в регионе за 24 часа скончались сразу два человека.
В июне количество умерших снизилось - скорбный список пополнился 11 фамилиями. Зато в июле был установлен месячный рекорд – скончались 39 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Мало того, в конце месяца также обновился и рекорд суточный – 30 июля умерли сразу три пациента с COVID-19.
Август пока не закончился, но, судя по тенденции, он может стать самым «смертельным» месяцем. Начиная с 1 августа об умерших омичах сообщается ежедневно (в предыдущие месяцы были дни без летальных исходов), а суточный рекорд уже обновился дважды – 9 августа скончались сразу 4 человека, а 10 августа – 5 человек.