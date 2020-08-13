В Омской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа

О падеже кур в Нижнеомском и Полтавском районе сообщили редакции местные жители.
«У нас в деревне обнаружили очаг птичьего гриппа и якобы ввели ЧС, сказали, если в течение трех дней сами птицу не зарубим, то ее просто уничтожат», — рассказывает жительница.
Предварительный диагноз птичьего гриппа подтвердил начальник отдела ветнадзора за обеспечением здоровья животных управления Россельхознадзора по региону Дмитрий Шустов.
«В трех районах Омской области — Крутинском, Нижнеомском и Полтавском — начался падеж домашней птицы. Ветеринарной службой отобраны пробы по всем трем районам, направлены в НИИ защиты животных в город Владимир для подтверждения диагноза. Первоначальный диагноз нашей ветлаборатории по Крутинскому району — грипп птиц», — сообщил он.
Результаты проб должны быть готовы завтра. Если диагноз подтвердится, в населенных пунктах могут ввести карантин.