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В Омской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа

В Омской области зафиксирована вспышка птичьего гриппа

13 августа 2020, 17:23
Фото: pixabay.com
В трех районах области начался падеж кур. В Крутинском районе ветлаборатория подтвердила диагноз «грипп птиц», сообщили Городу55 в управлении Россельхознадзора по Омской области.

О падеже кур в Нижнеомском и Полтавском районе сообщили редакции местные жители.

«У нас в деревне обнаружили очаг птичьего гриппа и якобы ввели ЧС, сказали, если в течение трех дней сами птицу не зарубим, то ее просто уничтожат», — рассказывает жительница.

Предварительный диагноз птичьего гриппа подтвердил начальник отдела ветнадзора за обеспечением здоровья животных управления Россельхознадзора по региону Дмитрий Шустов.

«В трех районах Омской области — Крутинском, Нижнеомском и Полтавском — начался падеж домашней птицы. Ветеринарной службой отобраны пробы по всем трем районам, направлены в НИИ защиты животных в город Владимир для подтверждения диагноза. Первоначальный диагноз нашей ветлаборатории по Крутинскому району — грипп птиц», — сообщил он.

Результаты проб должны быть готовы завтра. Если диагноз подтвердится, в населенных пунктах могут ввести карантин.

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