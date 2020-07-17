В Омске быстро нашли пропавших детей

Сегодня ночью в 1:08 в паблике поисковиков «Доброспас-Омск» появилась информация о пропаже сразу двух детей. Сообщалось, что пропал 9-летний мальчик и 12-летняя девочка. Около 17:00 они ушли гулять в районе улицы Комарова, а затем не вернулись домой.
Однако уже через несколько минут после публикации первого поста появилась информация, что пропавших нашли. А еще через 15 минут это сообщение подтвердилось. Представитель отряда рассказала, что с детьми все хорошо.
«Живы. [Найдены] сотрудниками полиции. Всем спасибо», — говорится в новом посте.