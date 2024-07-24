Поиск пропавших детей

«Ни одной зацепки». В омском поисковом отряде прокомментировали ход поисков школьницы

В Омске уже третьи сутки продолжаются поиски 15-летней школьницы, однако пока они не приносят результатов — в поисковом отряде рассказали, что сейчас никаких зацепок нет.