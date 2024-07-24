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Поиск пропавших детей

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2024
«Ни одной зацепки». В омском поисковом отряде прокомментировали ход поисков школьницы
В Омске уже третьи сутки продолжаются поиски 15-летней школьницы, однако пока они не приносят результатов — в поисковом отряде рассказали, что сейчас никаких зацепок нет.
24 июля, 13:23
Местонахождение неизвестно. В омском аэропорту пропал 17-летний житель Йошкар-Олы
Иногородний подросток пропал несколько дней назад, 4 апреля, его последнее известное местоположение — аэропорт им. Карбышева.
6 апреля, 04:29
2023
Пряталась у мальчика. В Омске нашли пропавшую 13-летнюю школьницу
22 ноября 2023, 14:16
В Омске ищут 54-летнего мужчину, ушедшего из дома почти месяц назад
Пропавший ушел из дома 21 октября, неделю мать пыталась найти его самостоятельно.
18 ноября 2023, 03:39
Будет проверка. В Омске из детского сада ушли два 6-летних мальчика
30 октября 2023, 08:44
Жительница Омска распространяла информацию о поисках давно найденного ребенка
17 октября 2023, 13:01
Срочно. Ушел из дома в футболке и домашних тапочках. В Омске ищут пропавшего подростка
Мальчик ушел из дома вчера вечером и до настоящего момента не вернулся.
29 марта 2023, 06:44
Пропавших омичку с двухлетним сыном нашли
Их искали девять дней.
26 февраля 2023, 03:59
2022
Ушел гулять и пропал. Омского подростка искала полиция, но он сам вернулся домой
Школьник ушел гулять в воскресенье и исчез.
29 ноября 2022, 04:20
В Омске нашли пропавшего 15-летнего подростка со шрамом
Мальчик ушел из дома ночью 5 сентября, его нашли спустя почти двое суток.
7 сентября 2022, 05:01
В Омске ищут девочку-подростка с татуировками на руке
Пропавшая ушла из детского дома, а назад не вернулась.
21 июля 2022, 02:46
Передали из руки в руки. Омская полиция вернула домой потерявшегося мальчика
Мальчик катался на самокате с друзьями, а когда решил вернуться домой, понял, что заблудился.
24 июня 2022, 01:36
Что делать, если пропал человек в Омске
Город55 подготовил инструкцию, что делать, если у вас пропал близкий человек.
21 июня 2022, 04:31
2021
В Омске за несколько часов нашли пропавшего 11-летнего мальчика
30 сентября 2021, 03:10

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