Коронавирус проник в омский «Авангард»

«На данный момент игрок изолирован от команды и находится на постоянной связи с медицинской службой клуба. Самочувствие хоккеиста хорошее», — прокомментировал состояние хоккеиста Волков.
Генеральный менеджер также сообщил, что Шумаков не тренировался с другими игроками. Остальные игроки живут в изоляции в отеле у «Арены Балашиха».
Также в пресс-службе «Авангарда» сообщили, что у нескольких игроков обнаружились ограничения на физическую нагрузку. Часть из них прошла дополнительное обследование и присоединилась в остальным хоккеистам на тренировках, другие же начнут тренироваться в ближайшие дни.