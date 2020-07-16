Коронавирус проник в омский «Авангард»

Также в пресс-службе «Авангарда» сообщили, что у нескольких игроков обнаружились ограничения на физическую нагрузку. Часть из них прошла дополнительное обследование и присоединилась в остальным хоккеистам на тренировках, другие же начнут тренироваться в ближайшие дни.