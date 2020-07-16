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Коронавирус проник в омский «Авангард»

Коронавирус проник в омский «Авангард»

16 июля 2020, 18:28
Фото: Медиахолдинг1Mi
Нападающий омского хоккейного клуба «Авангард» Сергей Шумаков заразился коронавирусом. Об этом сообщил пресс-службе клуба генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Волков.

«На данный момент игрок изолирован от команды и находится на постоянной связи с медицинской службой клуба. Самочувствие хоккеиста хорошее», — прокомментировал состояние хоккеиста Волков.

Генеральный менеджер также сообщил, что Шумаков не тренировался с другими игроками. Остальные игроки живут в изоляции в отеле у «Арены Балашиха».

Также в пресс-службе «Авангарда» сообщили, что у нескольких игроков обнаружились ограничения на физическую нагрузку. Часть из них прошла дополнительное обследование и присоединилась в остальным хоккеистам на тренировках, другие же начнут тренироваться в ближайшие дни.

#Новости#ХК Авангард#Авангард#Спорт#Коронавирус COVID-19
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