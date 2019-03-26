На бесплатные автобусы для омских ветеранов на 9 мая потратят 200 тысяч

В первый день подрядчик должен подать 11 автобусов вместимостью не менее 80 пассажиров (из них 20 сидячих мест) с 17:30 до 23:00. В сам День Победы - 12 таких же автобусов, которые будут использоваться с 8:30 до 15:00. Места подачи пока не уточняются, исполнителю их сообщат за два дня.