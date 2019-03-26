На бесплатные автобусы для омских ветеранов на 9 мая потратят 200 тысяч

Posted 26 марта 2019, 13:39
Published 26 марта 2019, 13:39
Modified 19 августа, 21:06
Updated 19 августа, 21:06
К празднику предполагается арендовать 23 автобуса с водителями, на которых будут перевозить участников мероприятий. Как следует из документов закупки, транспорт нужен 7 и 9 мая.
В первый день подрядчик должен подать 11 автобусов вместимостью не менее 80 пассажиров (из них 20 сидячих мест) с 17:30 до 23:00. В сам День Победы - 12 таких же автобусов, которые будут использоваться с 8:30 до 15:00. Места подачи пока не уточняются, исполнителю их сообщат за два дня.
На аренду транспорта из городского бюджета готовы потратить 207,2 тысячи рублей (начальная цена контракта).
Отметим, власти уже объявили аукцион на организацию салюта на 9 мая. Он прогремит, как всегда, в трех точках города: Иртышская набережная, Советский парк и Омская крепость. Максимальная стоимость пиротехнического шоу - 3 млн рублей.