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Posted 16 марта 2019, 06:01

Published 16 марта 2019, 06:01

Modified 19 августа, 21:03

Updated 19 августа, 21:03

В Омске решили бороться с «заказными» маршрутками

В Омске решили бороться с «заказными» маршрутками

16 марта 2019, 06:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Омск сегодня
Министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий объявило войну частным маршруткам, которые числятся как заказные, однако используются для перевозки пассажиров по региону.

В ведомстве подготовили приказ, согласно которому по всему региону появятся определенные места, отправиться из которых такие перевозчики могут не чаще трех раз в месяц.

В перечень таких площадок попали следующие места:

  • территория, расположенная в границах кадастровых кварталов с кадастровыми номерами 55:36:110101, 55:36:110103, 55:36:110108, за исключением территории Омского автовокзала;
  • территория, расположенная в границах кадастрового квартала с кадастровым номером 55:36:090301 (ориентир – г. Омск, Железнодорожный
  • вокзал);
  • территория, расположенная в границах кадастрового квартала с кадастровым номером 55:36:040117 (ориентир – г. Омск, остановка общественного транспорта «Ул. Бударина»);
  • территория, расположенная в границах кадастрового квартала с кадастровым номером 55:36:070102 (ориентир – г. Омск, остановка общественного транспорта «Ул. Бархатовой»);
  • территория, расположенная в границах кадастрового квартала с кадастровым номером 55:36:090107 (ориентир – г. Омск, остановка общественного транспорта «Магазин «Детский мир»);
  • остановочные пункты общественного транспорта на территории города Омска.

Большее число отправлений одного и того же транспортного средства со следующих площадок должно будет согласовываться с Минтранспорта:

  • территория, расположенная в границах земельного участка с кадастровым номером 55:36:140102:3001 (ориентир – г. Омск, торговый центр «Мега»);
  • территория, расположенная в границах кадастрового квартала с кадастровым номером 55:36:140103 (ориентир – г. Омск, торговый центр «Континент»);
  • территория, расположенная в границах с. Азово, р.п. Большеречье, с. Большие Уки, р.п. Горьковское, с. Знаменское, г. Исилькуль, г. Калачинск, с. Колосовка, р.п. Кормиловка, р.п. Крутинка, р.п. Любинский, р.п. Марьяновка, р.п. Москаленки, р.п. Муромцево, г. Называевск, с. Нижняя Омка, р.п. Нововаршавка, с. Одесское, р.п. Оконешниково, р.п. Павлоградка, р.п. Полтавка, р.п. Русская Поляна, р.п. Саргатка, с. Седельниково, р.п. Таврическое, г. Тара, р.п. Тевриз, г. Тюкалинск, с. Усть-Ишим, р.п. Черлак, р.п. Шербакуль.
  • территория, расположенная в границах Омского муниципального района Омской области.

Для согласования заказного маршрута перевозчику придется предоставить в министерство специальный пакет документов. Решение ведомство огласит в течение 10 рабочих дней.

#Омск сегодня#Город#Перевозчики#Маршрутки#Газель
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