В Омске решили бороться с «заказными» маршрутками

Posted 16 марта 2019, 06:01
Published 16 марта 2019, 06:01
Modified 19 августа, 21:03
Updated 19 августа, 21:03
В ведомстве подготовили приказ, согласно которому по всему региону появятся определенные места, отправиться из которых такие перевозчики могут не чаще трех раз в месяц.
В перечень таких площадок попали следующие места:
Большее число отправлений одного и того же транспортного средства со следующих площадок должно будет согласовываться с Минтранспорта:
Для согласования заказного маршрута перевозчику придется предоставить в министерство специальный пакет документов. Решение ведомство огласит в течение 10 рабочих дней.