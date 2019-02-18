Город55
ГлавноеВсе новости
Вице-губернатора Каракоза будут оценивать по социальному самочувствию омичей

Вице-губернатора Каракоза будут оценивать по социальному самочувствию омичей

18 февраля 2019, 16:55
Фото: "Город55"
Внутриполитический блок администрации президента разработал единую систему KPI (ключевые показатели деятельности. – Ред.) для себя и региональных вице-губернаторов по внутренней политике.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников семинара для заместителей глав регионов.

Вице-губернаторов предполагается оценивать по двум пунктам: уровень доверия президенту и индекс поддержки губернатора населением. Кроме того, отдельной строкой выделяется KPI по выборам: результат кандидата от власти, легитимность кампании, уровень явки на выборах.

По словам вице-губернатора Омской области Михаила Каракоза, индикаторы являются комплексными показателями, отражающими состояние на территории региона общественно политических отношений и экономической ситуации.

«Выполнение различных социально-экономических программ на территории региона предполагает улучшение социального самочувствия на территории. Контроль за исполнением программ, за качеством их исполнения напрямую отражается на настроении населения и, соответственно, на этих индексных показателях», - сказал он.

Также чиновник добавил, что в ближайшее время будут введены KPI для оценки руководителей, отвечающих за реализацию национальных проектов.

Напомним, в конце декабря 2018 года президент РФ Владимир Путин своим указом ввел перечень показателей для оценки эффективности губернаторов по исполнению майского указа. В него вошли такие критерии, как уровень доверия президенту и главам регионов, производительность труда, уровень бедности, реальная среднемесячная зарплата труда, уровень доступности жилья, и другие. Весь перечень состоит из 15 пунктов.

#Новости#Омская область#Правительство Омской области#Политика#Омск сегодня
Подпишитесь
Омск заботливый
Сегодня, 11:23
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18