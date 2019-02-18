Вице-губернатора Каракоза будут оценивать по социальному самочувствию омичей

Напомним, в конце декабря 2018 года президент РФ Владимир Путин своим указом ввел перечень показателей для оценки эффективности губернаторов по исполнению майского указа. В него вошли такие критерии, как уровень доверия президенту и главам регионов, производительность труда, уровень бедности, реальная среднемесячная зарплата труда, уровень доступности жилья, и другие. Весь перечень состоит из 15 пунктов.