Вице-губернатора Каракоза будут оценивать по социальному самочувствию омичей

Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников семинара для заместителей глав регионов.
Вице-губернаторов предполагается оценивать по двум пунктам: уровень доверия президенту и индекс поддержки губернатора населением. Кроме того, отдельной строкой выделяется KPI по выборам: результат кандидата от власти, легитимность кампании, уровень явки на выборах.
По словам вице-губернатора Омской области Михаила Каракоза, индикаторы являются комплексными показателями, отражающими состояние на территории региона общественно политических отношений и экономической ситуации.
«Выполнение различных социально-экономических программ на территории региона предполагает улучшение социального самочувствия на территории. Контроль за исполнением программ, за качеством их исполнения напрямую отражается на настроении населения и, соответственно, на этих индексных показателях», - сказал он.
Также чиновник добавил, что в ближайшее время будут введены KPI для оценки руководителей, отвечающих за реализацию национальных проектов.
Напомним, в конце декабря 2018 года президент РФ Владимир Путин своим указом ввел перечень показателей для оценки эффективности губернаторов по исполнению майского указа. В него вошли такие критерии, как уровень доверия президенту и главам регионов, производительность труда, уровень бедности, реальная среднемесячная зарплата труда, уровень доступности жилья, и другие. Весь перечень состоит из 15 пунктов.