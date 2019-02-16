В соцсетях появились новые фотографии аварийного дома в Нефтяниках (фото)

Дыры в стенах, полах и под окнами каждый вечер встречают жителей аварийного дома с работы. Как пояснил автор фото, в доме проживают старики и дети. Недавно омичи жаловались, что подъезд многоэтажки превратился в ледяную пещеру из-за коммунальной аварии в подвале.