Город55
ГлавноеВсе новости
В соцсетях появились новые фотографии аварийного дома в Нефтяниках (фото)

В соцсетях появились новые фотографии аварийного дома в Нефтяниках (фото)

16 февраля 2019, 16:00
Фото: vk.com/omskgolos
Накануне житель аварийного дома №81 по улице 50 лет Профсоюзов опубликовал новые фотографии рассыпающихся стен и дырявого пола.

Снимки мужчина опубликовал в паблике «Голос Омска». На фотографиях видно, как сильно обвалилась со стен штукатурка и насколько стерты ступеньки.

Дыры в стенах, полах и под окнами каждый вечер встречают жителей аварийного дома с работы. Как пояснил автор фото, в доме проживают старики и дети. Недавно омичи жаловались, что подъезд многоэтажки превратился в ледяную пещеру из-за коммунальной аварии в подвале.

Дом 1960-го года постройки признали аварийным еще в 2016 году. В мэрии Омска обещают расселить жильцов до конца декабря этого года.

#Новости#Аварийные дома#Домостроение#Аварийное жилье#Город#Омск сегодня
Подпишитесь
Омск заботливый
Сегодня, 11:23
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18