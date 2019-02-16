Почти 8 тысяч омичей приняли участие в «Лыжне России-2019»

Из-за сильных морозов старт перенесли на неделю, но это не уменьшило у горожан интерес к спортивному празднику. В этом году 37-ю «Лыжню России» преодолели около 8 тысяч омичей. Среди них и юные спортсмены, и титулованные профессионалы, и руководители.
Старт соревнованиям дали на стадионе Омского государственного аграрного университета, где собрались почти 3,5 тыс. лыжников. Еще 4 тысячи жителей вышли на дистанции в 17-ти районах области.
Поздравить любителей спорта пришли министр по делам молодежи Омской области Дмитрий Крикорьянц, председатель горсовета Владимир Корбут, заместитель мэра Омска Евгений Фомин и руководитель областной федерации лыжных гонок Александр Козловский.
««Лыжня России» – это прекрасный повод проверить свою физическую форму, встретить друзей и обрести новых единомышленников. Приятно, что к спорту приобщаются все. Замечательно, что ежегодно на старт выходят лыжники разных возрастов и профессий», – отметил Дмитрий Крикорьянц.
Как отметили в пресс-службе министерства по делам молодежи, организаторы подготовили несколько дистанций, учитывая разный возраст участников: спортсмены до 6 лет преодолевали 300 м, до 12 лет – 2 км, юноши и девушки до 18 лет – 5 км. Взрослые атлеты преодолевали 10 км.
Доброй традицией стало проведение забега, в котором принимают участие члены областного Правительства и Администрации Омска, руководители министерств и ведомств, депутаты Законодательного собрания и городского совета, известные омские спортсмены и ветераны спорта. Среди них в этом году оказались олимпийский чемпион 1980 года Владимир Барнашов, серебряный призер Олимпийских игр 2014 года Яна Романова, министр промышленности Омской области Андрей Посаженников, вице-президент Российского студенческого спортивного союза Владимир Михалев, замминистра культуры Анна Статва, ректор СибГУФКа Олег Шалаев, директор депспорта Алексей Фадин и многие другие. Первыми к финишу пришли ректор омского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Василий Ковалёв и заслуженный мастер спорта Яна Романова.
«Изначально гонка складывалась не совсем удачно, многие падали, даже ломали палки. Трудно было выбраться вперед из этой толчеи, потому что много достойных гонщиков выступало», – поделился известный омский спортсмен из Таврического района Ян Софиенко, который в этом году стал победителем дистанции в 10 км.
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по числу участников и географическому охвату зимним спортивным соревнованием в мире. В Омской области Всероссийская лыжная гонка проводится с 2005 года.С каждым годом такие массовые старты привлекают все больше омичей к занятиям спортом. Согласно новому нацпроекту ожидается, что к 2024 году более половины населения страны будут вести активный образ жизни.