Почти 8 тысяч омичей приняли участие в «Лыжне России-2019»

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по числу участников и географическому охвату зимним спортивным соревнованием в мире. В Омской области Всероссийская лыжная гонка проводится с 2005 года.С каждым годом такие массовые старты привлекают все больше омичей к занятиям спортом. Согласно новому нацпроекту ожидается, что к 2024 году более половины населения страны будут вести активный образ жизни.