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Почти 8 тысяч омичей приняли участие в «Лыжне России-2019»

Почти 8 тысяч омичей приняли участие в «Лыжне России-2019»

16 февраля 2019, 17:50
Фото: пресс-служба министерства по делам молодежи Омской области
Сегодня, 16 февраля, Омская область присоединилась к Всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России-2019».

Из-за сильных морозов старт перенесли на неделю, но это не уменьшило у горожан интерес к спортивному празднику. В этом году 37-ю «Лыжню России» преодолели около 8 тысяч омичей. Среди них и юные спортсмены, и титулованные профессионалы, и руководители.

Старт соревнованиям дали на стадионе Омского государственного аграрного университета, где собрались почти 3,5 тыс. лыжников. Еще 4 тысячи жителей вышли на дистанции в 17-ти районах области.

Поздравить любителей спорта пришли министр по делам молодежи Омской области Дмитрий Крикорьянц, председатель горсовета Владимир Корбут, заместитель мэра Омска Евгений Фомин и руководитель областной федерации лыжных гонок Александр Козловский.

««Лыжня России» – это прекрасный повод проверить свою физическую форму, встретить друзей и обрести новых единомышленников. Приятно, что к спорту приобщаются все. Замечательно, что ежегодно на старт выходят лыжники разных возрастов и профессий», отметил Дмитрий Крикорьянц.

Как отметили в пресс-службе министерства по делам молодежи, организаторы подготовили несколько дистанций, учитывая разный возраст участников: спортсмены до 6 лет преодолевали 300 м, до 12 лет – 2 км, юноши и девушки до 18 лет – 5 км. Взрослые атлеты преодолевали 10 км.

Доброй традицией стало проведение забега, в котором принимают участие члены областного Правительства и Администрации Омска, руководители министерств и ведомств, депутаты Законодательного собрания и городского совета, известные омские спортсмены и ветераны спорта. Среди них в этом году оказались олимпийский чемпион 1980 года Владимир Барнашов, серебряный призер Олимпийских игр 2014 года Яна Романова, министр промышленности Омской области Андрей Посаженников, вице-президент Российского студенческого спортивного союза Владимир Михалев, замминистра культуры Анна Статва, ректор СибГУФКа Олег Шалаев, директор депспорта Алексей Фадин и многие другие. Первыми к финишу пришли ректор омского филиала Финансового университета при Правительстве РФ Василий Ковалёв и заслуженный мастер спорта Яна Романова.

«Изначально гонка складывалась не совсем удачно, многие падали, даже ломали палки. Трудно было выбраться вперед из этой толчеи, потому что много достойных гонщиков выступало», поделился известный омский спортсмен из Таврического района Ян Софиенко, который в этом году стал победителем дистанции в 10 км.

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по числу участников и географическому охвату зимним спортивным соревнованием в мире. В Омской области Всероссийская лыжная гонка проводится с 2005 года.С каждым годом такие массовые старты привлекают все больше омичей к занятиям спортом. Согласно новому нацпроекту ожидается, что к 2024 году более половины населения страны будут вести активный образ жизни.

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