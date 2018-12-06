Омский пожарный при помощи камеры на каске снял тушение огня (Видео)

На улице 5-я Северная загорелся двухквартирный бревенчатый дом. Горели две двухкомнатные квартиры общей площадью 100 кв. м. Во время приезда спасателей горела крыша дома и создалась угроза перехода огня на соседние здания. При устранении пожара спасатели разобрали крышу дома.