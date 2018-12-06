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Омский пожарный при помощи камеры на каске снял тушение огня (Видео)

Омский пожарный при помощи камеры на каске снял тушение огня (Видео)

6 декабря 2018, 20:50
Фото: ГУ МЧС России по Омской области
Вчера, 5 декабря, в 15:52 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в Центральном районе Омска.

На улице 5-я Северная загорелся двухквартирный бревенчатый дом. Горели две двухкомнатные квартиры общей площадью 100 кв. м. Во время приезда спасателей горела крыша дома и создалась угроза перехода огня на соседние здания. При устранении пожара спасатели разобрали крышу дома.

В пресс-службе ГУ МЧС России рассказали, что предварительной причиной пожара стала неправильная эксплуатация электроприборов.

Открытый огонь пожарные устранили к 16:25, полностью потушить здание удалось только через час. В операции было задействовано 5 пожарных машин и 23 спасателя.

Поочередно работало 3 звена газодымнозащитной службы.

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