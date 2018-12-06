Омский пожарный при помощи камеры на каске снял тушение огня (Видео)

На улице 5-я Северная загорелся двухквартирный бревенчатый дом. Горели две двухкомнатные квартиры общей площадью 100 кв. м. Во время приезда спасателей горела крыша дома и создалась угроза перехода огня на соседние здания. При устранении пожара спасатели разобрали крышу дома.
В пресс-службе ГУ МЧС России рассказали, что предварительной причиной пожара стала неправильная эксплуатация электроприборов.
Открытый огонь пожарные устранили к 16:25, полностью потушить здание удалось только через час. В операции было задействовано 5 пожарных машин и 23 спасателя.
Поочередно работало 3 звена газодымнозащитной службы.