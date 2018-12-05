Город55
ГлавноеВсе новости
Мошенники звонят бизнесменам от лица начальника омского МЧС и вымогают деньги

Мошенники звонят бизнесменам от лица начальника омского МЧС и вымогают деньги

5 декабря 2018, 12:08
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области
В Омске появился новый вид мошенников, которые звонят по телефону, представляются сотрудниками МЧС, угрожают проведением внеплановых проверок и требуют деньги, чтобы решить вопрос мирно.

Жертвами вымогателей становятся объекты с массовым пребыванием людей в Омске. Злоумышленники представляются именем начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области Александра Рекина. Угрожают провести проверку объектов, которую можно избежать, предварительно заплатив денежные средства.

Главное управление МЧС России по Омской области просит бизнесменов и руководителей организаций не поддаваться провокациям и сразу же сообщать в полицию, если подобный звонок все-таки поступил, сообщает пресс-служба МЧС.

Омские спасатели напоминают, что о проверке ведомство не уведомляет по телефону, чтобы это узнать, можно зайти в Единый реестр проверок или сделать это, получив уведомление на почту.

#Новости#ГУ МЧС по Омской области#Мошенники#Проверка#Общество#Омск сегодня
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18