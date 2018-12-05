Мошенники звонят бизнесменам от лица начальника омского МЧС и вымогают деньги

Жертвами вымогателей становятся объекты с массовым пребыванием людей в Омске. Злоумышленники представляются именем начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области Александра Рекина. Угрожают провести проверку объектов, которую можно избежать, предварительно заплатив денежные средства.
Главное управление МЧС России по Омской области просит бизнесменов и руководителей организаций не поддаваться провокациям и сразу же сообщать в полицию, если подобный звонок все-таки поступил, сообщает пресс-служба МЧС.
Омские спасатели напоминают, что о проверке ведомство не уведомляет по телефону, чтобы это узнать, можно зайти в Единый реестр проверок или сделать это, получив уведомление на почту.