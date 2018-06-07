О чем спросили омичи, но Путин не ответил

В этом году традиционный разговор с президентом Владимиром Путиным в прямом эфире продлился четыре с половиной часа, дольше, чем в прошлом году. За это время ни один из вопросов от омичей так и не успели озвучить. Напомним, жители готовили текстовые и видеообращения о бензине, недостроенных домах, разрушенных дорогах и других проблемах региона.
Помимо этого, на экране перед президентом мелькали короткие вопросы от россиян. Там засветились несколько омских тем. Так, жители деревни Борятино Любинского района заявили, что живут без дороги. «Каждый год просим, но нет помощи», – пожаловались они на чиновников.
«Как остановить отток молодежи из Омска?» – вопрос, который местные власти признают справедливым, но пока не могут решить.
Омичка Харитонова обратила внимание, что до сих пор не расселены аварийные дома, признанные опасными для проживания еще в 2012 году. «Все течет и рушится!» – написала женщина Путину. Вместо этого, добавим, мэрия активно выселяла семью из старинного особняка в самом центре города.
Почти в конце эфира на экране появилось фото единственной детской площадки в поселке Новая Станица, приписанном к Ленинскому округу. На площадке ничего нет, только покрышки. «Подарите детям современную и безопасную игровую зону», – пишут авторы обращения.
Добавим, так или иначе Путин все же коснулся омских проблем, характерных для страны в целом. В частности, он пояснил ситуацию с тем же бензином и газом, дольщиками, пенсионным возрастом.
Источник: ИА «Город55»