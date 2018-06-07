О чем спросили омичи, но Путин не ответил

В этом году традиционный разговор с президентом Владимиром Путиным в прямом эфире продлился четыре с половиной часа, дольше, чем в прошлом году. За это время ни один из вопросов от омичей так и не успели озвучить. Напомним, жители готовили текстовые и видеообращения о бензине, недостроенных домах, разрушенных дорогах и других проблемах региона.