Празднование дня Победы в Омске: мероприятия, дороги, полк. Итоги

Основные масштабные мероприятия мы указали на специальном тайм-лайне. Если вы ищите что-нибудь конкретное, например, маршрут «Бессмертного полка», он здесь.Как прошел парад Победы можно посмотреть тут - мы подготовили фоторепортаж. И еще один с "Бессмертного полка". А высказывания участников "Бессмертного полка" вот здесь.