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Празднование дня Победы в Омске: мероприятия, дороги, полк. Итоги

Празднование дня Победы в Омске: мероприятия, дороги, полк. Итоги

9 мая 2018, 10:29
Фото: ИА «Город55»
Сегодня омичи со всей страной празднуют 73-годовщину победы в Великой Отечественной войне. ИА «Город55» напоминает о том, где будут проходить праздничные мероприятия.

Главный подарок Омску на годовщину Победы оказался от нашего резко-континентального климата. Всю предшествующую неделю в регионе были то бури, то снег, то просто промозглая холодрыга. Но 9 мая распогодилось. Синоптики обещают ясный день и +4... +10 градусов по Цельсию.

Почтение памяти

Основные масштабные мероприятия мы указали на специальном тайм-лайне. Если вы ищите что-нибудь конкретное, например, маршрут «Бессмертного полка», он здесь.Как прошел парад Победы можно посмотреть тут - мы подготовили фоторепортаж. И еще один с "Бессмертного полка". А высказывания участников "Бессмертного полка" вот здесь.

А еще история о том, как мексиканец нашел в ломбарде орден Красной звезды и разыскивает родственников ветерана из Сибири чтобы вернуть знак отличия.

Эх, дороги

Напоминаем, как будет организовано движение транспорта, пока центральные магистрали города будут перекрыты.

Досуг

И если кто-то планировал в выходной день посетить кинотеатры, то напомним, что сегодня в репертуаре патриотичные отечественные ленты (есть даже премьеры), а не западнозагнивающая безвкусица. Ура!

И да, если вы встретите на улицах парней, которые торгуют символикой праздника, не серчайте. Вчера мы постарались подробно рассказать, кто они и почему этим занимаются.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#День Победы#Бессмертный полк#Ветеран#Омск сегодня#Общество
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