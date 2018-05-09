Празднование дня Победы в Омске: мероприятия, дороги, полк. Итоги

Главный подарок Омску на годовщину Победы оказался от нашего резко-континентального климата. Всю предшествующую неделю в регионе были то бури, то снег, то просто промозглая холодрыга. Но 9 мая распогодилось. Синоптики обещают ясный день и +4... +10 градусов по Цельсию.
Почтение памяти
Основные масштабные мероприятия мы указали на специальном тайм-лайне. Если вы ищите что-нибудь конкретное, например, маршрут «Бессмертного полка», он здесь.Как прошел парад Победы можно посмотреть тут - мы подготовили фоторепортаж. И еще один с "Бессмертного полка". А высказывания участников "Бессмертного полка" вот здесь.
А еще история о том, как мексиканец нашел в ломбарде орден Красной звезды и разыскивает родственников ветерана из Сибири чтобы вернуть знак отличия.
Эх, дороги
Напоминаем, как будет организовано движение транспорта, пока центральные магистрали города будут перекрыты.
Досуг
И если кто-то планировал в выходной день посетить кинотеатры, то напомним, что сегодня в репертуаре патриотичные отечественные ленты (есть даже премьеры), а не западнозагнивающая безвкусица. Ура!
И да, если вы встретите на улицах парней, которые торгуют символикой праздника, не серчайте. Вчера мы постарались подробно рассказать, кто они и почему этим занимаются.
Источник: ИА «Город55»