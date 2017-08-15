Острая нехватка учителей в школах Омска, зарплата чуть более 26 тыс



На вопрос, хватает ли учителей, чтобы обучать увеличивающееся количество школьников, Екатерина Спехова пояснила, что по данным на конец учебного года в образовательных учреждениях Омска работают порядка 19 тысяч педагогических работников: в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования. Пока чиновница не может сказать о комплектовании педперсонала на новый учебный год, потому что только с 15 августа начинается набор молодых специалистов. В целом же, по словам директора депобразования, в омских школах остро стоит проблема с нехваткой учителей начальных классов, математики и иностранных языков, а в детских садах – не хватает воспитателей, но есть надежда, что все вакансии закроют сегодняшние выпускники омского педуниверситета.