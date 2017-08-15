Острая нехватка учителей в школах Омска, зарплата чуть более 26 тыс

Сегодня, 15 августа, на пресс-конференции директор департамента образования Екатерина Спехова сообщила о том, что практически все образовательные учреждения города прошли плановые проверки перед началом учебного года.
По распоряжению депобразования ежедневно на объекты выезжает комиссия, и до 24 августа проверки везде должны закончиться.
Стоит отметить, что на устранение предписаний от надзорных органов из местного бюджета выделено порядка 20 миллионов рублей. «Сложно сказать, что на 1 сентября будут устранены все предписания надзорных органов. Но мы делаем все возможное, чтобы это ни каким образом не отразилось на жизнедеятельности учреждения и непосредственно на образовательном процессе», - сказала Спехова.
Далее Екатерина Витальевна сообщила, что в этом году увеличилось количество школьников: если в прошлом году в омских школах обучались 110 тысяч школьников, то в этом году ожидается не менее 112 тысяч учеников, и, как отметила чиновница, на 1200 человек увеличилось количество школьников, прибывших из других регионов России и Казахстана, а также из муниципальных районов Омской области.
На вопрос, хватает ли учителей, чтобы обучать увеличивающееся количество школьников, Екатерина Спехова пояснила, что по данным на конец учебного года в образовательных учреждениях Омска работают порядка 19 тысяч педагогических работников: в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования. Пока чиновница не может сказать о комплектовании педперсонала на новый учебный год, потому что только с 15 августа начинается набор молодых специалистов. В целом же, по словам директора депобразования, в омских школах остро стоит проблема с нехваткой учителей начальных классов, математики и иностранных языков, а в детских садах – не хватает воспитателей, но есть надежда, что все вакансии закроют сегодняшние выпускники омского педуниверситета.
К слову сказать, учительская ставка составляет 18 часов, но в среднем каждый из учителей берет дополнительные часы и увеличивает нагрузку до 24-26 часов, и это, по словам Спеховой, именно та нагрузка, которую «можно выдержать», ведь помимо урока учитель еще должен проверить тетради и написать рабочий план. Примерно такая же нагрузка и у учителей из других регионов России.
«Средняя заработная плата у учителей при нагрузке примерно в 26 часов чуть более 26 тысяч рублей, у воспитателей чуть более 24 тысяч – это средний показатель по городу и по области. У молодых специалистов значительно меньше. С 2014 года начала действовать программа поддержки молодых специалистов, других мер нет. Ежегодно 6-8 молодых людей, которые работают в бюджетных учреждениях, получают средства для первоначального взноса – в этом году эта сумма составила 314 тысяч рублей», - сказала Екатерина Спехова.
Обучение в одну-две смены – еще одна проблема, которую затронула директор депобразования: «К сожалению, в Омске наблюдается обратный процесс. В этом году 93 городские школы будут работать в две смены, в прошлом году их количество составляло – 86. И к еще большему сожалению, в этом году в Омске не построено ни одной новой школы. Все надежды на 2018 год – сейчас уже полностью спроектирована школа на 500 мест в микрорайоне Стороженко».
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"