Секс-символ Омска станцевала на Любинском проспекте



По словам Зуфара Толбеева, главного балетмейстера Государственного Омского русского народного хора, на создание композиции «Ожившие скульптуры Омска» повлияло, прежде всего, веяние времени, современное перевоплощение артистов Омского русского народного хора в исторические символы Омска позволит не превратиться в «музей хореографии народного хора 50-х годов». «Нам нужно привлекать молодых. Все народное искусство на генном уровне, внутри каждого из нас. Омский народный хор – один из немногих, который сохранил свое лицо - это коллектив с огромной историей и традициями», отметил Толбеев.