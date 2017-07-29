Секс-символ Омска станцевала на Любинском проспекте

Неожиданно ожившая Любочка оказалась настоящим секс-символом нашего города. Теперь понятно, почему она вошла в историю.
Произошло это неожиданное «оживление» накануне вечером, на Любинском проспекте, где состоялась презентация новой уникальной вокально-хореографической композиции Омского русского народного хора, которую артисты готовят в подарок на День города.
Речь идет о новой постановке «Ожившие скульптуры Омска». Десятки омичей смогли прикоснуться к истории нашего города и сделать селфи с символами Омска: грациозной Любочкой, добродушным сантехником Степанычем, бравым Городовым и гостеприимной купчихой Шаниной. Именно они стали главными героями новой вокально-хореографической постановки Омского народного хора, оригинальную версию которой омичи смогут увидеть на сцене филармонии в воскресенье, 6 августа.
Открыли на презентации проекта и маленькие секреты новой постановки: артисты, исполняя свои партии, продемонстрируют владение самыми разными хореографическими стилями – степ, хип-хоп, брейк-данс, классический, народный и современный танец.
По словам Зуфара Толбеева, главного балетмейстера Государственного Омского русского народного хора, на создание композиции «Ожившие скульптуры Омска» повлияло, прежде всего, веяние времени, современное перевоплощение артистов Омского русского народного хора в исторические символы Омска позволит не превратиться в «музей хореографии народного хора 50-х годов». «Нам нужно привлекать молодых. Все народное искусство на генном уровне, внутри каждого из нас. Омский народный хор – один из немногих, который сохранил свое лицо - это коллектив с огромной историей и традициями», отметил Толбеев.
Об идее новой постановки говорит Александр Зобов, композитор и художественный руководитель омского народного хора:
«Изначально пришла идея озвучить эти скульптуры и посвятить Дню города, затем решили взять Степаныча и Любу, купчиху и Городового и оживить их. Ну, а дальше…смотрите сами».
Еще раз напомним, что полную версию новой вокально-хореографической постановки, которую организаторы считают своеобразным песенно-танцевальным гимном городу и его прекрасной улице – Любинскому проспекту, омичи смогут увидеть на сцене омской филармонии уже в следующее воскресенье, 6 августа.
Источник: ИА «Город55»