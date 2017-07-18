Тридцать омских остановок оборудуют электроникой

На остановках общественного транспорта вновь заработают электронные информационные табло сообщает пресс-служба мэрии.
Уже функционируют девять табло. Восстановительные работы по диагностике и ремонту выполняют специалисты из Нижнего Новгорода. По словам директора БУ «Центртранс» Петра Заболотного, договор подразумевает восстановление 30 табло, установленных в 2012 году.
На сегодняшний день запущены в эксплуатацию табло на остановках - «Госпиталь», «Площадь Ленина», «Улица Лизы Чайкиной». Три табло заработали на остановке «Городок Водников», одно из них в режиме тестирования.
Как пояснили в дептранспорта, табло работающее в тестовом режиме, предоставлено на три месяца бесплатно заводом-производителем из Ярославля. По результатам испытаний будет принято решение о возможной закупке электронного оборудования.
Фото: vk.com/omsk
Источник: ИА "Город55"