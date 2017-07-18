Город55
ГлавноеВсе новости

Тридцать омских остановок оборудуют электроникой

18 июля 2017, 11:23
Заработают информационные табло.

На остановках общественного транспорта вновь заработают электронные информационные табло сообщает пресс-служба мэрии.

Уже функционируют девять табло. Восстановительные работы по диагностике и ремонту выполняют специалисты из Нижнего Новгорода. По словам директора БУ «Центртранс» Петра Заболотного, договор подразумевает восстановление 30 табло, установленных в 2012 году.

На сегодняшний день запущены в эксплуатацию табло на остановках - «Госпиталь», «Площадь Ленина», «Улица Лизы Чайкиной». Три табло заработали на остановке «Городок Водников», одно из них в режиме тестирования.

Как пояснили в дептранспорта, табло работающее в тестовом режиме, предоставлено на три месяца бесплатно заводом-производителем из Ярославля. По результатам испытаний будет принято решение о возможной закупке электронного оборудования.


Фото: vk.com/omsk
Источник: ИА "Город55"

#Новости#Транспорт#Главное#Общество#Город#Бизнес
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31