Шторм в Омске остановил трамваи – на рельсы рухнула часть билборда

Сегодня с ночи в городе сильный ветер и дождливо.
Если тучи примерно к 17 часам сегодня разошлись, то ветер пока успокаиваться не думает. Из-за этого в Омске местами падает и ломается всё, что было непрочно закреплено.
Так, на улице Маршала Жукова между остановок «Юнгородок» и «Маяковского» около 18:00 свалилась часть билборда. Трамваи встали.
К счастью, обошлось без серьезных повреждений – на землю рухнул фрагмент плаката, закрепленного на жесткой раме (сама рама пока висит на месте). Водители трамваев сообща оттащили плакат на обочину и движение возобновилось.
Еще одно «крушение» произошло в Авиагородке. Как сообщили очевидцы через
В общем, будьте сегодня внимательны. Не приближайтесь к слабо закрепленным конструкциям, не оставляйте транспорт на парковках рядом с крупными деревьями. Берегите себя.
Источник: ИА «Город55»