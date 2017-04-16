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Шторм в Омске остановил трамваи – на рельсы рухнула часть билборда

16 апреля 2017, 18:29
Ветреные выходные.

Сегодня с ночи в городе сильный ветер и дождливо. Неблагоприятные погодные явления в Омском регионе будут наблюдаться несколько дней подряд.

Если тучи примерно к 17 часам сегодня разошлись, то ветер пока успокаиваться не думает. Из-за этого в Омске местами падает и ломается всё, что было непрочно закреплено.

Так, на улице Маршала Жукова между остановок «Юнгородок» и «Маяковского» около 18:00 свалилась часть билборда. Трамваи встали.


К счастью, обошлось без серьезных повреждений – на землю рухнул фрагмент плаката, закрепленного на жесткой раме (сама рама пока висит на месте). Водители трамваев сообща оттащили плакат на обочину и движение возобновилось.


Еще одно «крушение» произошло в Авиагородке. Как сообщили очевидцы через vk.com/chp55, «у Магнита сдуло бетонный столб».


В общем, будьте сегодня внимательны. Не приближайтесь к слабо закрепленным конструкциям, не оставляйте транспорт на парковках рядом с крупными деревьями. Берегите себя.

Источник: ИА «Город55»

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