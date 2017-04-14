Назаров, конечно, человек душевный, но не рожден для этой должности

Сам по себе бизнес не может быть нейтральным по отношению к власти: он либо мощно, системно сотрудничает, либо находится в какой-то жесткой изоляции. Только тогда он может быть успешным. К сожалению, в Омске мы пребываем во втором качестве – мы находимся в жесткой системной изоляции от власть придержащих. Чем дальше – тем лучше. Это плохо. Потому что мне некуда идти с теми проблемами, которые у нас есть. Если я к председателю Могилевского облисполкома приду, он мне поможет – и помогал. А здесь идти некуда.