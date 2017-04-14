Сегодня, 14 апреля, на общественном заседании в ДК «Рубин» мэр Омска Вячеслав Двораковский выступил с финальным докладом о проделанной за пять лет работе. Свои мнения о настоящем и будущем Омска также выразили министр промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской области Виктор Белов, гендиректор ООО «Планета центр» Александр Триппель, Председатель Совета директоров ОАО «Омсктехуглерод» Валерий Каплунат, гендиректор ООО «Торговый дом Шкуренко» Виктор Шкуренко и директор лицея № 149 Анна Слободина.
ИА "Город55" приводит цитату выступления Валерия Каплуната:
"Отличие в человеческом потенциале не столь значительное. Значит, проблема во власти. Сама структура власти, психология власти, концепция власти… Что представляет власть в нашем регионе? Могу сказать что-то такое серенькое, нейтральное, дабы никого не обидеть. Но у нас нет профессиональной власти, профессиональной системы управления на уровне руководства области. И не было, может быть, с ухода Сергея Манякина. Я говорю это как профессиональный управленец.
Наверное, это все хорошие люди. Назаров, конечно, человек душевный, но не рожден для этой должности. Трагедия заключается в том, что мы имеем раздробленность самой конструкции властных характеристик.
Нужна консолидированность процессов. Если при Полежаеве, как говорят, было исключительно тираническое доминирование личностного эгоцентризма, то все остальное… Понятно, что сильный мэр в такой ситуации был политическим противником по определению. Далее начинается красивое кровопускание бюджета, межбюджетные отношения, межличностные, информационные войны…
Сейчас новые выборы, они все потонули в скандалах. Посланец определенного клана – фамилию называть не будем – в последний момент был вынужден снять кандидатуру. Москва оценила этот поступок как некий авантюризм, и авторитета со стороны современной исполнительной власти Омской области не хватило, чтобы убедить Москву, что это оптимальная модель. Опять мы застыли в каком-то поиске лучшей системы, лучшей модели.
Управленческий процесс, сам штаб по решению задач у нас, по сути дела, полноценно не работает. Вечно в тисках бесконечных войн. Омск сейчас на неком распутье находится.
Сам по себе бизнес не может быть нейтральным по отношению к власти: он либо мощно, системно сотрудничает, либо находится в какой-то жесткой изоляции. Только тогда он может быть успешным. К сожалению, в Омске мы пребываем во втором качестве – мы находимся в жесткой системной изоляции от власть придержащих. Чем дальше – тем лучше. Это плохо. Потому что мне некуда идти с теми проблемами, которые у нас есть. Если я к председателю Могилевского облисполкома приду, он мне поможет – и помогал. А здесь идти некуда.
Город – в принципе, основа развития промышленного потенциала города. А здесь у нас город загнан в угол, и модель плохая. Надеемся на лучшее".