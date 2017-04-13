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Под Омском за 11,7 млн спроектируют центр по обращению с отходами

13 апреля 2017, 16:36
Назван проектировщик.

В Омской области определён проектировщик межмуниципального Центра по обращению с отходами, который планируется построить на территории Ленинского сельского поселения в Таврическом районе Омской области.

По информации с сайта госзакупок победителем на электронном аукционе признано ООО «Национальный земельный фонд».

Государственный контракт будет заключен на сумму 11 миллионов 736 тысяч рублей при первоначальной стоимости - 11 795 447 рублей.

Согласно условиям контракта, исполнитель проводит проектно-изыскательские работы. В том числе, инженерно-геодезические, геологические, гидрометеорологические, экологические изыскания. Разрабатывает проектную документацию и обеспечивает сопровождение при получении положительного заключения экологической экспертизы.

Планируется, что все работы исполнитель выполнит до 22 декабря 2017 года.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"

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