Под Омском за 11,7 млн спроектируют центр по обращению с отходами

В Омской области определён проектировщик межмуниципального Центра по обращению с отходами, который планируется построить на территории Ленинского сельского поселения в Таврическом районе Омской области.
По информации с сайта госзакупок победителем на электронном аукционе признано ООО «Национальный земельный фонд».
Государственный контракт будет заключен на сумму 11 миллионов 736 тысяч рублей при первоначальной стоимости - 11 795 447 рублей.
Согласно условиям контракта, исполнитель проводит проектно-изыскательские работы. В том числе, инженерно-геодезические, геологические, гидрометеорологические, экологические изыскания. Разрабатывает проектную документацию и обеспечивает сопровождение при получении положительного заключения экологической экспертизы.
Планируется, что все работы исполнитель выполнит до 22 декабря 2017 года.
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Источник: ИА "Город55"