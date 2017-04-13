Бассейн за 6 миллионов открыт мэрией в одной из школ Омска

В Омске в школе №42, расположенной на улице Дмитриева в Кировском округе, выполнен ремонт бассейна, на который было направлено более пяти миллионов рублей из муниципального бюджета, сообщает пресс-служба администрации города.
Согласно информации департамента образования мэрии, в ходе ремонта бассейна выполнялись сантехнические, электромонтажные работы, также проводилась замена пожарной сигнализации, приточно-вытяжной вентиляции, систем отопления и водоподготовки бассейна, кроме того, в порядок приводилась кровля здания.
Теперь школьный бассейн оснащен автоматической станцией дозации, которая служит для поступления реагентов очистки воды. Геотекстильным нетканным полотном покрыто дно бассейна, также для прогрева воды установлены теплообенники. По предложению мэра Вячеслава Двораковского ассигнования предусмотрели депутаты Омского городского Совета осенью 2016 года.
Планируется, что в бассейне будут проводиться занятия по плаванию для школьников с 1 по 6 класс. Возможность заниматься на спортивном объекте получат и ученики соседних образовательных учреждений. На ремонт социальных учреждений в городском бюджете на 2017-2019 предусмотрено более четверти миллиарда рублей, из которых 217 млн рублей будут направлены на реконструкцию средних образовательных учреждений, 25 млн рублей – на ремонт детских клубов.
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Источник: ИА «Город55»