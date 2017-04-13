Бассейн за 6 миллионов открыт мэрией в одной из школ Омска

Планируется, что в бассейне будут проводиться занятия по плаванию для школьников с 1 по 6 класс. Возможность заниматься на спортивном объекте получат и ученики соседних образовательных учреждений. На ремонт социальных учреждений в городском бюджете на 2017-2019 предусмотрено более четверти миллиарда рублей, из которых 217 млн рублей будут направлены на реконструкцию средних образовательных учреждений, 25 млн рублей – на ремонт детских клубов.