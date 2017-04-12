Бюджет не досчитался 15 миллионов из-за омички, нарушившей закон

Следствием доказано: в 2011-2012 годах Ирина Е. представляла в налоговую инспекцию заведомо ложные сведения по налогам, в частности по НДС и налогу на прибыль. Таким образом она уклонилась от уплаты налогов на сумму, превышающую 14 миллионов рублей.