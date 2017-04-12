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Бюджет не досчитался 15 миллионов из-за омички, нарушившей закон

12 апреля 2017, 17:52
Расследование завершено.

Руководитель коммерческой организации обвиняется в неуплате налогов на общую сумму 14,9 миллионов рублей, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Уголовное дело в отношении руководителя ООО «ИнвестГрупп» Ирины Е., возбужденное по статье 199 части 1 Уголовного кодекса России, передано в суд, где будет рассмотрено по существу.

Следствием доказано: в 2011-2012 годах Ирина Е. представляла в налоговую инспекцию заведомо ложные сведения по налогам, в частности по НДС и налогу на прибыль. Таким образом она уклонилась от уплаты налогов на сумму, превышающую 14 миллионов рублей.

За многомиллионное мошенничество на имущество обвиняемой наложен арест на сумму 3600 тысяч рублей.


Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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