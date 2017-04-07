Лох-несское чудовище увидели среди льдов Иртыша в Омске

О необычной реакции горожан на появление в Омске «морозоустойчивого байдарочника» сообщает пресс-служба регионального Минспорта. Свою первую тренировку в 2017 году Виктор Комаров провел 20 марта на реке, частично освободившейся ото льда. Фотографии «загадочного силуэта» среди льдов горожане восприняли по-разному. Некоторые издалека посчитали, что это «Лох-несское чудовище» или «люк от подводной лодки».
В результате оказалось, что «ледяной байдарочник» - это президент областной федерации гребли на байдарках и каноэ Виктор Комаров, рассказавший, что в Омске легко можно открыть сезон даже в марте.
И это еще не предел. Виктор Комаров в 1976 году он «закрыл» год 25 декабря, а открыл сезон 23 февраля 1977-го. В 2017 году сезон был начат 20 марта на воронежской байдарке Giacint с 40-летним деревянным веслом (чтобы не мерзли руки) возле «Омской крепости». В тот день Иртыш был открыт только до метромоста. Теперь же полоса, свободная ото льда, протянулась до Телецентра.
Экипировка у байдарочника Виктора Михайловича почти как у лыжника: с термобельем и комбинезоном. К этому еще добавляется «фартук», укрывающий кокпит и ноги от воды. Поэтому внутри байдарки, при минусовой температуре «за бортом», все 37 градусов и от лодки поднимается пар.
Виктор Комаров шутит: начинает сезон так рано, потому что греет воду для молодых спортсменов. А если серьезно, то набирает форму, готовясь к ветеранскому чемпионату мира на лодках «драконах» среди клубных команд. И добавляет: если удастся собрать нужную сумму.
Заниматься байдаркой можно с 10-12 лет. Ребят ждут на базе СДЮСШОР №3 – на улице Суворова, 90 и на Лукашевича, 22а.
Кстати, ассоциации горожан по поводу появления на Иртыше «лох-несского чудовища» могли появиться после серии публикаций на портале Gorod55.ru. Одна из них под заголовком «
Источник: ИА «Город55»