Лох-несское чудовище увидели среди льдов Иртыша в Омске

И это еще не предел. Виктор Комаров в 1976 году он «закрыл» год 25 декабря, а открыл сезон 23 февраля 1977-го. В 2017 году сезон был начат 20 марта на воронежской байдарке Giacint с 40-летним деревянным веслом (чтобы не мерзли руки) возле «Омской крепости». В тот день Иртыш был открыт только до метромоста. Теперь же полоса, свободная ото льда, протянулась до Телецентра.