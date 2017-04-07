Ко Дню Победы в Омске отремонтируют улицы, носящие имена героев

В преддверии Дня победы ДЭУ Центрального округа отремонтирует дороги, носящие имена героев Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба мэрии.
Отмечается, что в Центральном округе находится 15 улиц, носящих имена героев. Вот некоторые из них: улица Воронкова, Завертяева, Щербанева, Жукова, Иванишко, Бударина, Добровольского.
В ближайшее время специалисты ДЭУ проведут осмотр и оценят состояние проезжей части этих магистралей. При необходимости выполнят ремонт и благоустройство.
Также будут приведены в порядок подъездные дороги к мемориальным комплексам - бульвару Победы, памятнику маршала Жукову, генерала Карбышеву и другим.
Помимо этого, в 2017 году в Центральном округе Омска отремонтируют тротуары (площадь 7400 квадратных метров) у 14 объектов, выполнят ремонт подъездов 25 многоквартирных домов.
Кроме того, в планах капитальный ремонт дорожного полотна на шести улицах округа, площадью 92 тысячи квадратных метров.
- Это дороги по улицам 33 Северная, 2 Восточная, Госпитальная, 4 Челюскинцев, 25 Северная и 22 Партсъезда, - уточнил первый замглавы Центрального округа Сергей Ковыршин.
Фото: omskportal.ru
Источник: ИА "Город55"