Капитан омского Авангарда тренируется в Казани

После вылета омского «Авангарда» из плей-офф Евгений Медведев продолжает активную хоккейную жизнь. Опытный защитник посетил третий и четвертый матчи финала Востока в Казани, а затем он побывал в хоккейном центре индивидуальной подготовки имени Даниса Зарипова, где своими впечатлениями от минувшего сезона в интервью для официального сайта
По словам 34-летнего защитника, он бывает в этом хоккейном центре, где отрабатывает броски. На вопрос о желании вернуться в казанский «Ак Барс» Евгений Медведев отметил, что у него еще один год контракта с «ястребами», загадывать относительного своего будущего хоккеист не стал.
Игрок обороны не стал оценивать свой сезон в «Авангарде», отметив, что не ему это решать, со стороны было виднее. Евгений Медведев выразил благодарность болельщикам «ястребов», а также партнерам по команде и руководству клуба, оказывавшим всяческую поддержку. Кроме того, 34-летний игрок отметил, что Омск – хоккейный город, и пора уже что-то выигрывать.
По мнению Медведева, причин, обусловивших вылет «Авангарда» во втором раунде плей-офф, было несколько. Притом некоторые коррективы уже внесены. Защитник отметил, что за 7 месяцев построить новую команду, в которую пришли 10 новых игроков, невозможно. Поэтому капитан «ястребов» считает, что команда показала свой максимум. С новым главным тренером команды Андреем Скабелкой 34-летний хоккеист прежде не работал.
О завершении карьеры Евгений Медведев не думает, кроме того, защитник не исключает своего возвращения в НХЛ, повторившись, что в настоящее время он является игроком омского «Авангарда», в составе которого хочет показать свои лучшие качества и добиться результата.
Фото: hawk.ru
Источник: ИА "Город55"