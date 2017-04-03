Капитан омского Авангарда тренируется в Казани

По словам 34-летнего защитника, он бывает в этом хоккейном центре, где отрабатывает броски. На вопрос о желании вернуться в казанский «Ак Барс» Евгений Медведев отметил, что у него еще один год контракта с «ястребами», загадывать относительного своего будущего хоккеист не стал.