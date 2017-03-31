Бизнесмен вырубил в Нефтяниках ценные деревья: санкция до 4 лет тюрьмы

Омский бизнесмен решил очистить территорию от деревьев, которые закрывали конструкции, рекламирующие его офисы. Для этого он нанял сотрудников коммерческой фирмы и вырубил 9 деревьев в Нефтяниках.
Специалисты департамента городского хозяйства, проводя пересчет зеленых насаждений на улице Нефтезаводской и Химиков, выявили, что не хватает 6 бальзамических тополей (по улице Нефтезаводской) и 3 кленов (по улице Химиков), в связи с этим представитель горадминистрации обратился с заявлением в полицию. Причиненный ущерб оценен в 230 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
Сотрудники правоохранительных органов, опросив свидетелей и очевидцев, предварительно установили: 52-летний индивидуальный предприниматель, у которого имелась недвижимость на первых этажах по указанным адресам, нанял представителей коммерческой фирмы, чтобы освободить территорию от деревьев. При этом он пояснил, что данные насаждения закрывали конструкции, которые содержат рекламу его бизнеса.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 260 частью 2 Уголовного кодекса России - незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере. Санкция статьи – до 4 лет лишения свободы.
В настоящее время следователи работают над закреплением доказательной базы.
Фото: 55.мвд.рф