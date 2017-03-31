Бизнесмен вырубил в Нефтяниках ценные деревья: санкция до 4 лет тюрьмы



Специалисты департамента городского хозяйства, проводя пересчет зеленых насаждений на улице Нефтезаводской и Химиков, выявили, что не хватает 6 бальзамических тополей (по улице Нефтезаводской) и 3 кленов (по улице Химиков), в связи с этим представитель горадминистрации обратился с заявлением в полицию. Причиненный ущерб оценен в 230 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.





Сотрудники правоохранительных органов, опросив свидетелей и очевидцев, предварительно установили: 52-летний индивидуальный предприниматель, у которого имелась недвижимость на первых этажах по указанным адресам, нанял представителей коммерческой фирмы, чтобы освободить территорию от деревьев. При этом он пояснил, что данные насаждения закрывали конструкции, которые содержат рекламу его бизнеса.