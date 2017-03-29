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Отравившимся игрокам Авангарда понадобилась помощь медиков

29 марта 2017, 18:05
Инцидент в Челябинске.

У 20 юных хоккеистов 2006 года рождения, приехавших на турнир в Челябинск, среди которых игроки «Авангарда», «Барыса», «Тороса» и «Нефтехимика» зафиксированы признаки отравления, сообщает «12 Канал».

Одиннадцатилетние спортсмены почувствовали себя плохо после обеда в местной гостинице, где они остановились на время турнира. Хоккеисты ели винегрет и кашу с сосисками. Отравление диагностировано у 20 ребят, все пострадавшие получили помощь медиков, после чего вернулись в гостиницу.

Руководство гостиницы свою причастность к массовому отравлению детей отрицает. Юные спортсмены почувствовали себя плохо после обеда, к вечеру у них понизилась температура, начались понос и сильная рвота. Как отметила мама одного из хоккеистов корреспонденту телеканала, одиннадцатилетним хоккеистам было плохо до четырех часов утра. Затем к гостинице подъехали около шести бригад скорой помощи, медики забирали и осматривали детей.

По словам матери хоккеиста «Авангарда-2006» у ее ребенка кишечная инфекция. Питались дети омской команды только в гостинице в одну смену с хоккеистами «Тороса». Кроме того, она отметила, что, согласно версии гостиницы, причиной этого инцидента стал тот факт, что спортсмены «Барыса» приехали на турнир уже заболевшими, в результате команду сняли состязания, потому что в ней болели сразу 11 человек, у них ротавирус.

По словам женщины, из омских хоккеистов в состоянии средней тяжести лежат двое ребят, плохо себя чувствует вратарь, одну спортсмену стало полегче.


Фото: hawk.ru

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