Отравившимся игрокам Авангарда понадобилась помощь медиков

По словам матери хоккеиста «Авангарда-2006» у ее ребенка кишечная инфекция. Питались дети омской команды только в гостинице в одну смену с хоккеистами «Тороса». Кроме того, она отметила, что, согласно версии гостиницы, причиной этого инцидента стал тот факт, что спортсмены «Барыса» приехали на турнир уже заболевшими, в результате команду сняли состязания, потому что в ней болели сразу 11 человек, у них ротавирус.