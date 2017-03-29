Отравившимся игрокам Авангарда понадобилась помощь медиков

У 20 юных хоккеистов 2006 года рождения, приехавших на турнир в Челябинск, среди которых игроки «Авангарда», «Барыса», «Тороса» и «Нефтехимика» зафиксированы признаки отравления, сообщает «
Одиннадцатилетние спортсмены почувствовали себя плохо после обеда в местной гостинице, где они остановились на время турнира. Хоккеисты ели винегрет и кашу с сосисками. Отравление диагностировано у 20 ребят, все пострадавшие получили помощь медиков, после чего вернулись в гостиницу.
Руководство гостиницы свою причастность к массовому отравлению детей отрицает. Юные спортсмены почувствовали себя плохо после обеда, к вечеру у них понизилась температура, начались понос и сильная рвота. Как отметила мама одного из хоккеистов корреспонденту телеканала, одиннадцатилетним хоккеистам было плохо до четырех часов утра. Затем к гостинице подъехали около шести бригад скорой помощи, медики забирали и осматривали детей.
По словам матери хоккеиста «Авангарда-2006» у ее ребенка кишечная инфекция. Питались дети омской команды только в гостинице в одну смену с хоккеистами «Тороса». Кроме того, она отметила, что, согласно версии гостиницы, причиной этого инцидента стал тот факт, что спортсмены «Барыса» приехали на турнир уже заболевшими, в результате команду сняли состязания, потому что в ней болели сразу 11 человек, у них ротавирус.
По словам женщины, из омских хоккеистов в состоянии средней тяжести лежат двое ребят, плохо себя чувствует вратарь, одну спортсмену стало полегче.
Фото: hawk.ru