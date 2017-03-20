В Шерегеше погиб 34-летний житель Омска

В результате ДТП, случившегося в ночное время в поселке Шерегеш у спортивно-туристического комплекса «Зеленая», погиб 34-летний житель Омска, кроме того, в больницу был доставлен 33-летний новосибирец. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела сообщает «Правовой портал Кузбасса».
Как сообщает Госавтоинспекция Кемеровской области, предварительно установлено, что на 5-м километре автодороги «Шерегеш – гора Зеленая» водитель Toyota Avensis, выбрав скорость, которая не обеспечивала безопасности дорожного движения, выехал на встречную полосу и сбил двоих пешеходов, которые шли по левой обочине на встречу движению транспорта.
На месте ДТП скончался мужчина 1982 года рождения, в больницу с травмами различной степени тяжести доставлен мужчина 1983 года рождения.
При оформлении ДТП выявлены недостатки в эксплуатационном состоянии дороги – отсутствие дорожных знаков в необходимых местах и неудовлетворительное состояние обочин.
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