В Шерегеше погиб 34-летний житель Омска

В результате ДТП, случившегося в ночное время в поселке Шерегеш у спортивно-туристического комплекса «Зеленая», погиб 34-летний житель Омска, кроме того, в больницу был доставлен 33-летний новосибирец. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела сообщает «Правовой портал Кузбасса».