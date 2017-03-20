Омский НПЗ – об отборе проб этилмеркаптана на буферных прудах

В редакцию портала Gorod55.ru пришел официальный комментарий от Управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-ОНПЗ», связанный с экологическим инцидентом, произошедшим в Омске несколько дней назад. Тогда, напомним, пока официально неназванное предприятие допустило выброс в атмосферу города этилмеркаптана со значительным превышением ПДК.