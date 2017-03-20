Омский НПЗ – об отборе проб этилмеркаптана на буферных прудах

В редакцию портала Gorod55.ru пришел официальный комментарий от Управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-ОНПЗ», связанный с экологическим инцидентом, произошедшим в Омске несколько дней назад. Тогда, напомним, пока официально неназванное предприятие допустило выброс в атмосферу города
Сегодня в ряде региональных СМИ появилось на этот счет сообщения, где упоминается как раз ОНПЗ. Так вот, в пресс-релизе Управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-ОНПЗ» говорится следующее:
«Буферные пруды Омского нефтеперерабатывающего завода являются частью действующих очистных сооружений, где происходит очистка сточных вод предприятия. Вода в буферные пруды поступает после многоступенчатой фильтрации по закрытому коллектору из очистных сооружений ОНПЗ.
В технологических процессах очистных сооружений этилмеркаптан не используется. Попадание вещества в закрытый коллектор исключено.
Представители «Газпромнефть-ОНПЗ» не принимали участие в отборе проб этилмеркаптана на буферных прудах и не могут комментировать полученные результаты анализа и версий о его нахождения в атмосферном воздухе из-за внешнего воздействия.
Омский НПЗ работает в штатном режиме, что на протяжении нескольких недель подтверждают многочисленные проверки государственных контролирующих и правоохранительных органов»