Мощный выброс в Омске, вонь накрыла город и область в радиусе 20 км

«Сегодня, 20 марта, около 5 часов утра почувствовали сильнейший неприятный запах с улицы. Пахло чем-то химическим. Почувствовали не только мы, но и соседи из домов, расположенных рядом. Наши окна выходят на северную промзону Омска. Видим все трубы. Читали в прессе про Омск. Теперь вот и до нас дотянуло»