Город55
ГлавноеВсе новости

Мощный выброс в Омске, вонь накрыла город и область в радиусе 20 км

20 марта 2017, 11:24
Источник как всегда неизвестен.

Над омичами продолжают ставить эксперименты по выживаемости. В Омске жители снова ощутили сильнейший запах некоего «химического вещества».

Сообщения об этом поступили в редакцию портала Gorod55.ru накануне, 19 марта, во второй половине дня. Неприятный запах ощущался на открытом воздухе в районе улиц Красный Путь – Кемеровская – набережная Тухачевского.

Сегодня пришли еще сообщения, от жителей пригорода, район поселка Ключи, в 20 километрах от города:

«Сегодня, 20 марта, около 5 часов утра почувствовали сильнейший неприятный запах с улицы. Пахло чем-то химическим. Почувствовали не только мы, но и соседи из домов, расположенных рядом. Наши окна выходят на северную промзону Омска. Видим все трубы. Читали в прессе про Омск. Теперь вот и до нас дотянуло»

В редакцию портала Gorod55.ru поступили фото и видео материалы от очевидцев. Над городом распространяется мощный выброс с труб промзоны городка Нефтяников.


По сложившейся уже традиции, «источник выбросов неизвестен».

#Новости#Недвижимость#Главное#События#Экология#Технологии#Бизнес#Общество#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31