Мощный выброс в Омске, вонь накрыла город и область в радиусе 20 км

Над омичами продолжают ставить эксперименты по выживаемости. В Омске жители снова ощутили сильнейший запах некоего «химического вещества».
Сообщения об этом поступили в редакцию портала Gorod55.ru накануне, 19 марта, во второй половине дня. Неприятный запах ощущался на открытом воздухе в районе улиц Красный Путь – Кемеровская – набережная Тухачевского.
Сегодня пришли еще сообщения, от жителей пригорода, район поселка Ключи, в 20 километрах от города:
«Сегодня, 20 марта, около 5 часов утра почувствовали сильнейший неприятный запах с улицы. Пахло чем-то химическим. Почувствовали не только мы, но и соседи из домов, расположенных рядом. Наши окна выходят на северную промзону Омска. Видим все трубы. Читали в прессе про Омск. Теперь вот и до нас дотянуло»
В редакцию портала Gorod55.ru поступили фото и видео материалы от очевидцев. Над городом распространяется мощный выброс с труб промзоны городка Нефтяников.
По сложившейся уже традиции, «источник выбросов неизвестен».